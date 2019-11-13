Вышинский рассказал, чего ждала пресса после ухода Порошенко из власти

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский прокомментировал факт того, что украинская Служба безопасности завела против Соловьева два дела по статье "посягательство на территориальную целостность Украины".

КИШИНЕВ, 13 ноя - Sputnik. Российскому телеведущему Владимиру Соловьеву вменяют на Украине статью, по которой там традиционно преследуют журналистов.

Однако не этого ждало общество после смены власти в стране, заявил исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.

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"Стоит обратить внимание, что Владимиру Соловьеву инкриминируют ту же статью, которую по традиции вменяют журналистам на Украине. В списке моих коллег, преследуемых по политическим мотивам, который я недавно передал Арлему Дезиру, представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, со 110-й статьей - больше половины", - сказал Вышинский.

Во вторник, 12 ноября, стало известно, что украинская Служба безопасности завела против Соловьева два дела по статье "посягательство на территориальную целостность Украины".

"С одной стороны, можно грустно пошутить, что, мол, нашего полку прибыло, с другой - это еще один пример того, как обстоят дела сегодня со свободой слова и преследованием журналистов на Украине. Точно не этого мы с надеждой ждали после ухода Порошенко из власти", - добавил журналист.

Сам Соловьев заявил, что не удивлен этим преследованием и напомнил, что не является гражданином Украины, а трансляция его программ в стране давно запрещена.

Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олег Бузина, через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене.

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Больше года провел под стражей Кирилл Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В конце августа его освободили из-под ареста, а в начале сентября он вернулся в Россию.

По данным украинского МВД, полиция только с января по сентябрь зафиксировала 158 преступлений против журналистов.

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