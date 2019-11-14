"Серьезный вызов": президенты США и Турции хотят "решить вопрос" по С-400

Приобретение Турцией российских комплексов С-400 создает вызовы для отношений Вашингтона и Анкары, заявил американский лидер Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Лидеры государств выразили намерение обсудить и решить связанные с этим контрактом вопросы.

"Мы на регулярной основе обсуждаем это, обсуждали сегодня и будем обсуждать в будущем", – цитирует Трампа РИА Новости.

Президент США добавил, что он и Эрдоган попросили руководителей внешнеполитических ведомств и советников по нацбезопасности обеих стран сразу же начать работу по разрешению "проблемы С-400".

Как отметил в эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин, ситуация с покупкой Турцией С-400 – это серьезный вызов для США.

"Для США приобретение Турцией С-400 – это, конечно, весьма серьезный вызов. Турция – вторая армия в Североатлантическом альянсе. В такой ситуации неповиновение, нежелание сотрудничать с США дает основания сомневаться в доминирующей роли Соединенных Штатов вообще в мире. Поэтому Дональд Трамп применяет все методы. Прежде всего, это попытка запугать санкциями – они не дали результатов. Теперь он диаметрально переориентировался и пытается договориться с Эрдоганом путем предложения весьма заманчивых сделок. Это – серьезные геополитические предпосылки разобщения, особенно на сирийской территории.

К тому же Трамп находится в режиме глубокого погружения в предстоящие выборы. И для него весьма важно, чтобы отношения с Турцией наладились в контексте той внешней политики, которую выстраивает Америка", – сказал Андрей Кошкин.

Контракт на поставку новейших российских систем ПВО С-400 вызвал кризис в отношениях Анкары с Вашингтоном. Соединенные Штаты требовали от Турции отказаться от сделки и взамен купить американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Анкаре истребителей F-35, а также ввести санкции на основании закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Турция идти на уступки отказалась. Планируется, что ЗРК будут полностью введены в действие уже будущей весной.

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