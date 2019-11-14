Путин о том, каким будет председательство России в БРИКС

Российский лидер также сообщил, пот каким девизом Москва будет осуществлять свою программу годичного ротационного осуществления руководства международной организацией, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. Председательство России в БРИКС в следующем году будет проходить под девизом "Партнерство в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста", сообщил президент РФ Владимир Путин.

Выступая на пленарном заседании БРИКС, которое проходит в четверг в Бразилии, он напомнил, что с 1 января 2020 года председательство в объединении перейдет к РФ, и изложил основные подходы российской стороны по дальнейшему развитию сотрудничества в рамках БРИКС.

"Планируем провести порядка 150 мероприятий разного уровня, помимо главного события - саммита БРИКС в Санкт-Петербурге, многочисленные встречи, форумы и заседания пройдут в Челябинске, в других российских городах", - сказал Путин.

Россия во время председательства в БРИКС будет выступать за плотное сотрудничество в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, подчеркнул президент России Владимир Путин.

"Российское председательство планирует плотно сотрудничать с партнерами в вопросах борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, возвращения активов, полученных преступным путем", - сказал Путин на пленарном заседании саммита БРИКС.

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