Пока вы спали: молдавский гол французам, подробности громкого убийства в Питере

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КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. В Париже прошел матч между сборными Франции и Молдовы по футболу, игра началась с сенсации.

Наш футболист Вадим Рацэ открыл счет, забив первый гол в матче. Французам потребовалось время, для того, чтобы наверстать отставание. Затем случилось неизбежное. Французы во тором тайме Молдову дожали со счетом 2-1.

Вадим Рацэ открыл счет в матче с французской сборной в первой тайме>>>

Кто он, автор гола сборной Молдовы по футболу в ворота чемпионов мира? Это Вадим Рацэ. Молодой игрок выступал за молдавскую команду "Шериф" Рацэ с 2010 по 2013 годы. Сейчас играет за румынскую команду "Киндия Тырговиште". До сих пор провел за сборную 4 матча, но голов на его счету не было.

США пригрозили Египту санкциями

Пентагон и госдепартамент США в совместном письме предупредили власти Египта об опасности санкций в случае приобретения российских истребителей Су-35, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

Информация о том, что Россия и Египет подписали контракт на поставку Каиру истребителей Су-35 появилась в апреле в газете "Коммерсант", официально это не подтверждалась. По данным источников газеты, соответствующее соглашение, подразумевающее поставку "свыше двух десятков машин" и средств авиационного поражения к ним на сумму около двух миллиардов долларов, вступило в силу в конце 2018 года, а сами поставки могут начаться уже в 2020–2021 годах.

По информации Wall Street Journal, в отправленном в среду письме госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер убеждали египетского министра обороны отменить сделку по российским Су-35.

"Новая крупная сделка с Россией как минимум осложнит в будущем обмен военной информацией с США и американскую военную помощь Египту", - цитирует издание текст письма, оказавшийся в его распоряжении.

В письме также содержались угрозы санкций против Египта.

Обвиняемый в убийстве доцент Соколов не знает об увольнении

Историк и бывший доцент СПбГУ Олег Соколов, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, еще не знает об увольнении из вуза, сообщил адвокат Александр Почуев, которого цитирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Соколов уволен согласно пункту 8 статьи 81 Трудового кодекса РФ ("Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы").

"Какие-то социальные изменения Соколову мы пытаемся не сообщать. Хорошо, что в изоляторе нет телевизора, где показывают это все. Мы пытаемся сохранить его психоэмоциональное состояние", - рассказал Почуев, отвечая на вопрос об увольнении из вуза его подзащитного.

Адвокат заявил, что Соколов просит принести ему книги исторического и духовного содержания.

"Пока ему передано две книги, одна из них это "Этногенез" Гумилева", - добавил он.

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