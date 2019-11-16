Пока вы спали: жертвы стрельбы в США, Рембрандт и воры, рекордный авиаперелет

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КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Оружие в руках несовершеннолетнего, "криминальный интерес" к искусству и перелет на 18 тысяч километров - главные темы сегодняшнего обзора.

Третья жертва, сам стрелок

Подросток, устроивший стрельбу в школе калифорнийского города Санта-Кларита на свой день рождения, скончался в пятницу от ранения, которое нанес себе сам, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на шерифа полиции округа Лос-Анджелес Алекса Виллануэва.

Как сообщалось ранее, в четверг на территории кампуса школы Saugus High School, примерно в 65 километрах к северу от Лос-Анджелеса в США, произошла стрельба. Подозреваемый - 16-летний молодой человек, который учился в этой школе, причем 16 лет ему исполнилось в день стрельбы.

Он ранил пятерых человек, а затем себя. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Позднее в больнице от полученных ранений скончались 16-летняя девушка и 14-летний юноша.

По данным шерифа округа Лос-Анджелес, устроивший стрельбу подросток в пятницу также скончался.

Мотивы его поступка выясняются. Детективы допросили мать подозреваемого, а также девушку, с которой он встречался. В доме стрелка был произведен обыск.

Воры знают цену стары голландцам

В Лондоне, из Даличской галереи, попытались украсть две картины Рембрандта с выставки Rembrandt's Light, сообщает EveningStandard.

Полицейские оперативно прибыли на место после того, как поздно вечером в среду сработала сигнализация. Злоумышленников задержать не удалось, во время погони один из них распылил неизвестное вещество в лицо офицеру. Полотна голландского художника позже обнаружили в разных местах галереи.

Сейчас проводится расследование.

"Какое-то время выставка и галерея будут закрыты, чтобы полицейские смогли тщательнее все проверить", — заявил сотрудник музея.

В галерее не уточнили, какие именно полотна попытались украсть злоумышленники.

© Sputnik / Vladimir Fedorenko Памятник Рембрандту.

В экспозиции, открывшейся 4 октября, представлено 35 работ Рембрандта, среди которых "Ужин в Эммаусе" (Лувр), "Филемон и Бавкида" (Национальная галерея искусства Вашингтона), "Девушка, купающаяся в реке" (лондонская Национальная галерея) и другие.

Тест на выносливость

Пассажиры самолета австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый долгий в истории беспосадочный рейс, рассказали о своих впечатлениях от полета, пишет таблоид Daily Mail.

По словам участников полета, в первую очередь их удивило то, что бортпроводники подали ужин вместо завтрака, несмотря на то что борт вылетел из Англии ранним утром. В частности, им предложили сэндвичи со стейком, суп и вино. Это было сделано из-за того, что рейс выполнялся по сиднейскому времени. По этой же причине в салоне выключили свет и имитировали ночь. Это позволило людям проще адаптироваться к новым условиям.

Кроме того, пассажиров попросили выполнить серию аэробных упражнений, в том числе приседания и растяжку, а затем пройти по проходам вдоль кресел.

Больше всего путешественников впечатлила возможность увидеть два рассвета.

В авиакомпании подчеркнули, что полет из Лондона в Сидней являлся своеобразным "тестом на выносливость", чтобы узнать, смогут ли люди выдержать такой длительный перелет.

Полет длился 19 часов, его протяженность составила 17,8 тысячи километров.

Самолету понадобилось 100 тысяч килограмм (100 метрических тонн) реактивного топлива.

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