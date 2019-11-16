Ион Кику получил от Дмитрия Медведева поздравления по случаю назначения

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Иона Кику с назначением на пост главы правительства Молдовы и его пригласил посетить Россию, сообщает пресс-служба правительства РФ.
"Дмитрий Медведев поздравил Иона Кику с назначением на пост премьер-министра Молдавии. Иону Кику также передано приглашение посетить Россию с рабочим визитом", - говорится в сообщении.
Сам Кику, представляя правительственную программу, сообщил, что кабмин будет работать только до президентских выборов, которые запланированы на вторую половину осени 2020 года. На заседании в четверг парламент одобрил назначение нового правительства во главе с премьером Кику, после чего члены кабмина приняли присягу и официально вступили в должности.
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