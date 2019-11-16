Ион Кику получил от Дмитрия Медведева поздравления по случаю назначения

Российский коллега также передал молдавскому премьер-министру приглашение приехать с визитом в Москву.

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Иона Кику с назначением на пост главы правительства Молдовы и его пригласил посетить Россию, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Дмитрий Медведев поздравил Иона Кику с назначением на пост премьер-министра Молдавии. Иону Кику также передано приглашение посетить Россию с рабочим визитом", - говорится в сообщении.

Парламент Молдовы 12 ноября отправил в отставку правительство Майи Санду. В среду президент Игорь Додон объявил, что выдвигает кандидатом в премьеры экс-министра финансов и своего советника Кику, который должен будет создать "миноритарное правительство технократов".

Сам Кику, представляя правительственную программу, сообщил, что кабмин будет работать только до президентских выборов, которые запланированы на вторую половину осени 2020 года. На заседании в четверг парламент одобрил назначение нового правительства во главе с премьером Кику, после чего члены кабмина приняли присягу и официально вступили в должности.

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