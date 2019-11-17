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Беспорядки. Архивное фото.

Пока вы спали: жертвы протестов в Боливии, здоровье Трампа, лисы в городе

© Sputnik / Shota Nozadze
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Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. Политический кризис в далекой латиноамериканской стране, результаты медицинского обследования американского президента и любопытный случай под Тирасполем  - главные темы сегодняшнего обзора.

Число погибших в ходе протестов в Боливии достигло 23 человек

По данным Межамериканской комиссии по правам человека при Организации американских государств (ОАГ), которые приводятся в ее твиттере, только за вчерашний день погибли девять человек и 122 пострадали в результате действий полиции и вооруженных сил. Не менее 715 человек за этот период получили ранения. 

Эво Моралес
© Sputnik / Григорий Сысоев
Власти Мексики знают, где находится прибывший в их страну Моралес, но не скажут

На состоявшихся 20 октября выборах президент Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В крупных городах начались акции протеста.

В воскресенье Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке и уехал в Мексику с другими представителями высшего руководства.

Власть приняла оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес. Конституционный суд подтвердил законность передачи полномочий, несмотря на отсутствие кворума в парламенте в момент голосования по этому вопросу.

В Белом доме назвали опасными слухи по поводу здоровья Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала опасными спекуляции и слухи по поводу здоровья президента США Дональда Трампа, который в субботу прошел медобследование.

"Похоже, гораздо интереснее людям/некоторым журналистам спекулировать и распространять безответственные/опасные слухи", - посетовала Гришэм в Twitter, подчеркнув, что предоставляет "полный и честный" отчет о здоровье президента.

​Ранее она заявила, что президент по-прежнему здоров, энергичен и не имеет жалоб.

Она отметила, что Трамп решил пройти медобследование пораньше, чтобы не тратить на это время в "плотный 2020 год", когда должны состояться президентские выборы.

Последний раз он проходил медосвидетельствование в феврале. Тогда состояние здоровья Трампа было признано "в целом хорошим". Его вес тогда составил 110,22 килограмма (при 108,4 килограмма годом ранее) при росте 192 сантиметра, давление - 118 на 80, пульс - 70 ударов в минуту.

Лисы: почти ручные, но опасные

Совсем близко к Тирасполю дачники обнаружили лисье семейство. Дикие звери идут на контакт, приходят на запах шашлыка и вообще очень милые.

При этом лисы потенциально опасны, они считаются разносчиками бешенства. Могут заразить человека или собаку.

Откуда же взялись лисы в Тирасполе? Одна из версий – сбежали из цирка-шапито, сообщает tcb.md.

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Тема:
Утро с нами! (454)

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