Знак Зеленскому: в Крыму прокомментировали передачу украинских кораблей

Как считает глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональных отношений крымского парламента Юрий Гемпель, данный шаг сигнализирует о стремлении к примирению.

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Передача Киеву задержанных год назад украинских военных кораблей сигнализирует о стремлении к примирению, заявил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель, которого цитирует РИА Новости.

"Это логически правильное решение и серьезный знак украинской власти во главе с президентом. Это серьезный шаг Российской Федерации в сторону налаживания добрососедских партнерских отношений, а также поиска общего понимания вопросов международной повестки", — прокомментировал Гемпель.

Ранее источник в силовых структурах полуострова сообщил, что катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покидают место стоянки в Керчи для передачи украинской стороне в нейтральных водах.

Он также отметил, что ожидает от Киева встречных шагов, одним из которых могло бы стать возобновление подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

Двадцать пятого ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования властей.

В результате было принято решение задержать нарушителей. Под стражей оказались 24 военных, в том числе руководившие операцией сотрудники СБУ.

После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Владимир Путин назвал случившееся заранее спланированной провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.

Седьмого сентября этого года нарушивших границу военных передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.

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