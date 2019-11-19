13:09 19 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.40
  • USD17.54
  • RUB0.27
  • RON4.06
  • UAH0.73
Поиск
Противостояние у парламента Грузии

Пока вы спали: митинги в Тбилиси, решение мэрии Кишинева, матч сборной по футболу РМ

© Sputnik / STRINGER
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Самое интересное за ночь (290)
261 0 0
Sputnik Молдова

О событиях ночи читайте в традиционной подборке Sputnik: каждый день на нашем сайте - самые свежие новости.

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Мэрия Кишинева решила приостановить разрешение на строительство многоэтажного жилого дома с подземной парковкой на улице Каля Ешилор.

Двери троллейбуса.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Водитель троллейбуса в Бельцах попытался стать миллионером на работе - фото

Это положение было подписано мэром столицы Ионом Чебаном. Решение органов местного публичного управления является результатом выявления определенных отклонений от нормативных требований, касающихся выполнения строительных работ, и других несоответствий, заявленных претурой Буюкан.

Товарищеский матч по футболу сборных России и Молдовы

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Молдовы в Кишиневе в марте 2020 года, сообщается на официальном сайте Молдавской федерации футбола (FMF).

Как отмечается в сообщении, встреча пройдет 31 марта на стадионе "Зимбру".

"Для сборной Молдовы этот матч станет частью подготовки к осенним матчам Лиги наций. Для российской команды это будет контрольный матч перед финальной частью чемпионата Европы-2020", - говорится в сообщении.

В Тбилиси митингующие расставили палатки у здания парламента

Несколько десятков участников антиправительственного митинга в центре Тбилиси, которых накануне разогнал спецназ, вновь расставили палатки у здания парламента.

Пожар. Архивное фото.
© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Пожарный и вне работы готов к подвигу: спас и соседа, и его имущество

"Мы продолжим акции в непрерывном режиме до того, как "Грузинская мечта" не уйдет в отставку. Проспект Руставели преобразится в город палаток", — сказал участник протеста Давид Махарадзе.

Также запланирована акция у здания Тбилисского городского суда, где позже начнется слушание по делам задержанных накануне, отмечает Sputnik Грузия.

Акция протеста не прекращается в Тбилиси с 14 ноября, с тех пор, как парламент провалил поправки о переходе со смешанной на пропорциональную (по партийным спискам) систему парламентских выборов уже с 2020 года.

Митингующие требуют отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.

Ион Чебан
© Sputnik / Osmatesco
Премьер заявил о готовности поддерживать примэрию Кишинева

Цена демократии - сколько денег граждан РМ тратят на выборы и партии>>>

В воскресенье у всех входов в парламент были разбиты палатки, депутатов от правящей партии не впускали в здание. Сегодня организаторов акции, в том числе оппозиционных лидеров, не раз призвали прекратить пикетировать парламент, но они отказались расходиться.

Читайте также:

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Самое интересное за ночь (290)

По теме

Приднестровский борец снова завоевал золото на международном турнире
Таможня дает добро - насколько пополнилась казна Молдовы за неделю
Они первыми погибали за Молдову - на границе страны обновили памятник героям


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Матч между сборными Молдовы и Исландии по футболу
Молдова вылетела с Евро-2020: как прошел матч в Кишиневе - фото
Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Москва передала Киеву задержанные в Керченском проливе корабли - видео
Новый состав правительства Молдовы
Новое правительство Молдовы

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться