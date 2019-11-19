Пока вы спали: митинги в Тбилиси, решение мэрии Кишинева, матч сборной по футболу РМ

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КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Мэрия Кишинева решила приостановить разрешение на строительство многоэтажного жилого дома с подземной парковкой на улице Каля Ешилор.

Это положение было подписано мэром столицы Ионом Чебаном. Решение органов местного публичного управления является результатом выявления определенных отклонений от нормативных требований, касающихся выполнения строительных работ, и других несоответствий, заявленных претурой Буюкан.

Товарищеский матч по футболу сборных России и Молдовы

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Молдовы в Кишиневе в марте 2020 года, сообщается на официальном сайте Молдавской федерации футбола (FMF).

Как отмечается в сообщении, встреча пройдет 31 марта на стадионе "Зимбру".

"Для сборной Молдовы этот матч станет частью подготовки к осенним матчам Лиги наций. Для российской команды это будет контрольный матч перед финальной частью чемпионата Европы-2020", - говорится в сообщении.

В Тбилиси митингующие расставили палатки у здания парламента

Несколько десятков участников антиправительственного митинга в центре Тбилиси, которых накануне разогнал спецназ, вновь расставили палатки у здания парламента.

"Мы продолжим акции в непрерывном режиме до того, как "Грузинская мечта" не уйдет в отставку. Проспект Руставели преобразится в город палаток", — сказал участник протеста Давид Махарадзе.

Также запланирована акция у здания Тбилисского городского суда, где позже начнется слушание по делам задержанных накануне, отмечает Sputnik Грузия.

Акция протеста не прекращается в Тбилиси с 14 ноября, с тех пор, как парламент провалил поправки о переходе со смешанной на пропорциональную (по партийным спискам) систему парламентских выборов уже с 2020 года.

Митингующие требуют отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.

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В воскресенье у всех входов в парламент были разбиты палатки, депутатов от правящей партии не впускали в здание. Сегодня организаторов акции, в том числе оппозиционных лидеров, не раз призвали прекратить пикетировать парламент, но они отказались расходиться.

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