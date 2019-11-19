Зеленский назвал темы для обсуждения с Путиным на нормандском саммите

Зеленский рассказал, какие вопросы должны, по его мнению, быть рассмотрены на саммите "нормандской четверки".

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский хочет обсудить на саммите "нормандской четверки" три важные темы. Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник.

Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.

Очередной "нормандский саммит" пройдет в Париже 9 декабря. Свое участи в переговорах подтвердили российский лидер Владимир Путин, глава Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Зеленский собирается обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса под контроль Киева.

"Я хочу говорить о возвращении, деоккупации Донбасса с какими-то более-менее четкими сроками. Мы об этом будем говорить, я буду поднимать этот вопрос", — заявил президент Украины.

Президент Украины надеется озвучить и условия проведения выборов в Донецкой и Луганской народной республик.

Также Зеленский хочет обсудить с Путиным, Макроном и Меркель обмен пленными.

Впервые переговоры "норманской четверки" прошли в июне 2014-го в Шато-де-Бенувиль после празднования 70-й годовщины высадки союзников.

Самой продолжительной стала встреча лидеров стран 11-12 февраля 2015-го в Минске. Заседание длилось 17 часов.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что открыт к любому взаимодействию с президентом России Владимиром Путиным. Лидер страны призывал провести саммит еще в конце августа.

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