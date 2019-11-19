22:20 19 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.40
  • USD17.54
  • RUB0.27
  • RON4.06
  • UAH0.73
Поиск
Конференция высокого уровня представителей стран СНГ

В СНГ готовят единый список террористических организаций

© Пресс-служба Президента Республики Таджикистан
В мире
Получить короткую ссылку
19 0 0
Sputnik Молдова

Вопрос о необходимости создать единый список запрещенных организаций для всех стран СНГ был поднят на конференции в Госдуме с представителями стран СНГ.

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Нужно бъединить усилия политических фракций парламентов стран СНГ, чтобы решить вопрос закрепления в национальных законах единого списка террористических организаций, заявил во вторник первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков, передает "Парламентская газета". 

"В этом месяце в Ереване на Парламентской ассамблее ОДКБ, а до этого на совещании спикеров парламентов в Нур-Султане был подтверждена необходимость закрепления в национальных законах списка террористических организаций. Вопрос непростой, но необходимо объединить усилия фракций политических партий", — отметил Жуков в ходе конференции в Госдуме с представителями стран СНГ.

Заседание Совета государств – участников СНГ
© Sputnik / Вера Дашкевич
Враг не пройдет: спецслужбы стран СНГ будут вместе бороться с терроризмом
Подобные инициативы возможны только при развитии двусторонних нормативно-правовых баз.

По словам российского депутата, речь идет о сотнях проектов международных соглашений, которые касаются экономических, социальных, культурных связей со странами СНГ.

Жуков отметил, что работа профильных комитетов Госдумы с зарубежными коллегами поможет вывести сотрудничество со странами СНГ на новый уровень.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Враг не пройдет: спецслужбы СНГ будут вместе бороться с терроризмом
Саммит СНГ: экономическое сотрудничество, совместная борьба с терроризмом


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
История футбольного противостояния команд Молдовы и России - фото
В Москве предупредили Кишинев об опасности для нового правительства
Джабаров: для нового правительства Молдовы существуют определенные угрозы
Цены на алкоголь в Евросоюзе
Сравнение: цены на спиртное в странах ЕС

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться