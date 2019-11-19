В СНГ готовят единый список террористических организаций

Вопрос о необходимости создать единый список запрещенных организаций для всех стран СНГ был поднят на конференции в Госдуме с представителями стран СНГ.

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Нужно бъединить усилия политических фракций парламентов стран СНГ, чтобы решить вопрос закрепления в национальных законах единого списка террористических организаций, заявил во вторник первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков, передает "Парламентская газета".

"В этом месяце в Ереване на Парламентской ассамблее ОДКБ, а до этого на совещании спикеров парламентов в Нур-Султане был подтверждена необходимость закрепления в национальных законах списка террористических организаций. Вопрос непростой, но необходимо объединить усилия фракций политических партий", — отметил Жуков в ходе конференции в Госдуме с представителями стран СНГ.

Подобные инициативы возможны только при развитии двусторонних нормативно-правовых баз.

По словам российского депутата, речь идет о сотнях проектов международных соглашений, которые касаются экономических, социальных, культурных связей со странами СНГ.

Жуков отметил, что работа профильных комитетов Госдумы с зарубежными коллегами поможет вывести сотрудничество со странами СНГ на новый уровень.

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