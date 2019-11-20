Пока вы спали: Чебан встретился с Войку, а сборная РФ по футболу разгромила Сан-Марино

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КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан провел рабочую встречу с министром внутренних дел Павлом Войку. © Sputnik / Yana Zaharova Самый точный прогноз погоды: ожидается минусовая температура

Как сообщил журналистам столичный градончальник, в ходе встречи обсуждались проблемы по поддержанию правопорядка в городе: патрулирование сотрудниками полиции дворов жилых домов, предотвращение и борьба с употреблением наркотиков молодежью, незаконное строительство, неавторизованные парковки, автомобильные пробки, увеличение числа камер наблюдения".

Стороны договорились провести очередную встречу на следующей неделе, чтобы представить варианты для решения проблем. По словам Чебана, "горожане должны чувствовать себя в безопасности и дома, и на улицах города, в любое время дня и ночи".

Сборная России разгромила Сан-Марино в матче отбора

Сборная России завершила выступление в отборочном этапе ЕВРО-2020 выездным разгромом команды Сан-Марино.

Встреча группы I, прошедшая в Сан-Марино, завершилась со счетом 5:0 в пользу сборной России.

Сборная России по футболу на групповом этапе чемпионата Европы-2020 предварительно попадает в квартет с командами Дании и Бельгии.

Данные команды завоевали прямые путевки на ЕВРО. Ранее УЕФА определил, что сборные России и Дании, которые являются одними из хозяек турнира, должны сыграть в одной группе на ЕВРО, если пробьются в его финальную часть. Команды должны провести по две домашние встречи в Санкт-Петербурге и Копенгагене соответственно, хозяин очного матча определится жеребьевкой.

Из первой корзины при жеребьевке в группу к России и Дании должна попасть команда Бельгии, так как сборные Италии, Англии, Испании и Германии из данной корзины также являются хозяйками турнира и определены в другие группы.

С командой Украины сборная России разведена по решению УЕФА.

Волкер заявил, что не заставлял Украину вести расследование против Байдена

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил на слушаниях по импичменту против Дональда Трампа, что не требовал от украинских властей расследовать деятельность Джо Байдена, сообщает РИА Новости.

По словам Волкера, он "никогда не знал и не участвовал сознательно в попытках" заставить Киев провести такое расследование, никогда не обсуждал Байдена с украинскими властями и не участвовал в телефонных переговорах Трампа с Владимиром Зеленским 25 июля, которые спровоцировали расследование по импичменту.

Волкер также заявил, что не был в курсе того, что военная помощь Украине могла быть связана с требованием расследования по Байдену.

"Я не знал о какой-либо связи между задержкой помощи по безопасности и тем, чтобы Украина проводила расследования. Никто никогда мне этого не говорил, и я никогда не говорил украинцам о наличии такой связи", — заверил Волкер.

Кроме того, он сказал, что не верит обвинениям в коррупции против Байдена. По его мнению, они "продиктованы частными интересами и не заслуживают доверия".

Он признал, что адвокат Трампа Руди Джулиани обсуждал с ним предполагаемую коррупцию со стороны Байдена, но назвал это "теорией заговора".

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