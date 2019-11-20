Депутат: планы НАТО в космосе приведут мир к катастрофе

В НАТО планируют признать космос сферой своей деятельности. О последствиях этого шага для мира и возможном ответе России рассказал в эфире радио Sputnik зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал планы Североатлантического альянса объявить космическое пространство одной из сфер деятельности объединения.

Соответствующее заявление прозвучало на пресс-конференции в Брюсселе перед встречей глав оборонных ведомств стран-участниц НАТО. Трансляция выступления опубликована в Twitter.

По мнению главы альянса, признание космического пространства оперативной сферой поможет развитию систем связи, навигации и раннего оповещения. При этом он подчеркнул, что размещение наступательного оружия в космосе не предполагается.

Подобные заявления от руководства альянса не соответствуют действительности, отметил в эфире радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"Заявление Столтенберга вызывает недоумение и явно (подразумевает – ред.) агрессивные, деструктивные действия по отношению к другим государствам… Сам альянс как военная организация предполагает милитаризацию космоса и всяческие попытки будут (предприниматься – ред.) со стороны стран НАТО. На мой взгляд, это может привести мировое сообщество к катастрофе", – поделился мнением законодатель.

Как подчеркнул Юрий Швыткин, России в этой связи следует предпринять соответствующие усилия по недопущению милитаризации космоса со стороны НАТО.

"Ответ должен быть зеркальным, но вместе с тем он не должен (позволить – ред.) втянуть нашу страну в гонку вооружений в космосе", – заключил зампред комитета Госдумы по обороне.

В начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу Economist заявил, что Североатлантический альянс "полностью утратил координацию между союзниками, что можно охарактеризовать как "смерть мозга"".

Это высказывание раскритиковали как Йенс Столтенберг, так и канцлер ФРГ Ангела Меркель, которые заявили, что не разделяют резких оценок Макрона в отношении НАТО.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Россия приступает к разработке ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в качестве зеркального ответа на действия США.

При этом для сохранения глобальной предсказуемости в ракетной сфере Россия не будет размещать где бы то ни было наземные РСМД до тех пор, пока они не появятся в том или ином регионе.

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