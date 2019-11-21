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Станислав Черчесов

Пока вы спали: премия Moldova Music Awards 2019, обращение Черчесова

© Sputnik / Алексей Филиппов
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КИШИНЕВ, 21 ноя - Sputnik. В Кишиневе прошла грандиозная музыкальная премия Moldova Music Awards 2019.

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На церемонии выступили известные исполнители Наталья Гордиенко, Ионел Истрати, Оля Тира, Марк Стам, Клеопатра Стратан, Дара, Николета Нука, группы SunStroke Project, DoReDoS, Acord, 7 Klase и многие другие.

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Черчесов обратился к болельщикам

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поблагодарил фанатов за поддержку во время отборочных матчей на ЕВРО-2020.

"Мы старались не только выполнить главную турнирную задачу, но и показывать яркий, зрелищный футбол для своих многочисленных болельщиков, которые искренне поддерживали сборную. Огромное вам спасибо. До встречи на ЕВРО!" — написал он в соцсетях.

Ранее Черчесов раскритиковал зрителей заключительного матча отборочного цикла за непристойные выкрики в адрес форварда Артема Дзюбы. Тренер усомнился, что настоящие болельщики могли бы позволить себе такое поведение, и признался, что уже никак не реагирует на подобные вещи.

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Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах континента. В отборочной группе российская сборная набрала 24 очка из 30 возможных и получила второе место, завоевав путевку на соревнование. Турнир станет пятым подряд для России и шестым в истории.

СК возбудил новые дела о хищениях на космодроме "Восточный"

 Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела о хищении на космодроме "Восточный", сообщает РИА Новости со ссылкой "Коммерсант". Оба — по статье "Мошенничество в особо крупном размере", позже их объединили в одно производство.

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Речь идет о пропаже 13,8 миллиона и 242,6 миллиона рублей при строительстве стартового комплекса для "Ангары". Это связано с предоставлением "подложных документов", в результате нанесенный государству ущерб составил более чем 250 миллионов рублей. Подозреваемых и обвиняемых пока нет.

Следователи провели обыски и изъяли документы в ООО "ПСО "Казань". Через эту компанию и через ООО "ПСП", как считает СК, выводили деньги.

В пресс-службе "Казани" подтвердили факт проверки в рамках расследования дел о хищениях на космодроме.

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Кишинев, Молдова


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