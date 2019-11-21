Пока вы спали: премия Moldova Music Awards 2019, обращение Черчесова

О событиях минувшей ночи читайте в традиционном обзоре Sputnik: каждый день на нашем сайте - самые свежие новости.

КИШИНЕВ, 21 ноя - Sputnik. В Кишиневе прошла грандиозная музыкальная премия Moldova Music Awards 2019.

На церемонии выступили известные исполнители Наталья Гордиенко, Ионел Истрати, Оля Тира, Марк Стам, Клеопатра Стратан, Дара, Николета Нука, группы SunStroke Project, DoReDoS, Acord, 7 Klase и многие другие.

Симоньян: у некоторых чиновников вместо сердца бумажки и инструкции>>>

Молдавские артисты усердно трудились весь год, восхищали и вдохновляли слушателей и добились больших успехов>>>

Черчесов обратился к болельщикам

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поблагодарил фанатов за поддержку во время отборочных матчей на ЕВРО-2020.

"Мы старались не только выполнить главную турнирную задачу, но и показывать яркий, зрелищный футбол для своих многочисленных болельщиков, которые искренне поддерживали сборную. Огромное вам спасибо. До встречи на ЕВРО!" — написал он в соцсетях.

Ранее Черчесов раскритиковал зрителей заключительного матча отборочного цикла за непристойные выкрики в адрес форварда Артема Дзюбы. Тренер усомнился, что настоящие болельщики могли бы позволить себе такое поведение, и признался, что уже никак не реагирует на подобные вещи.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах континента. В отборочной группе российская сборная набрала 24 очка из 30 возможных и получила второе место, завоевав путевку на соревнование. Турнир станет пятым подряд для России и шестым в истории.

СК возбудил новые дела о хищениях на космодроме "Восточный"

Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела о хищении на космодроме "Восточный", сообщает РИА Новости со ссылкой "Коммерсант". Оба — по статье "Мошенничество в особо крупном размере", позже их объединили в одно производство.

Правительство проиндексирует пособия на детей: ждать ли заметной прибавки>>>

Речь идет о пропаже 13,8 миллиона и 242,6 миллиона рублей при строительстве стартового комплекса для "Ангары". Это связано с предоставлением "подложных документов", в результате нанесенный государству ущерб составил более чем 250 миллионов рублей. Подозреваемых и обвиняемых пока нет.

Следователи провели обыски и изъяли документы в ООО "ПСО "Казань". Через эту компанию и через ООО "ПСП", как считает СК, выводили деньги.

В пресс-службе "Казани" подтвердили факт проверки в рамках расследования дел о хищениях на космодроме.

Читайте также:

Молдавский бизнес: как страна зарабатывает миллионы

Новое молдавское правительство – поражение или выигрыш Додона?

Узники "замка Иф" - в каких условиях должны содержать молдавских заключенных

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK