Пока вы спали: ЧП с танкером под молдавским флагом, ультиматум Турции

О событиях минувшей ночи читайте в традиционном обзоре Sputnik: каждый день на нашем сайте - самые свежие новости.

КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Танкер под флагом Молдовы сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы из-за сильного шторма. В данный момент на рейде одесского порта терпит бедствие небольшой танкер "Делфи" (IMO 8866266) под флагом Молдовы. Судно село на мель примерно в километре от пляжа "Дельфин". Опасности для экосистемы залива пока нет.

Из порта на спасение людей вышел большой частный буксир "Австралия", однако экипаж эвакуироваться отказался. На "Делфи" находятся не меньше 15 человек.

Что будет с поставками газа: Чебан назвал подробные сценарии на 2020 год>>>

Пока судно сидит на мели, его удерживает якорь. Спасательная операция возобновилась утром.

Названы три фактора для экономического роста в России

Помощник президента России Андрей Белоусов назвал три рецепта для ускорения экономического роста страны. По его словам, для разогрева экономики необходимо удешевить заимствования, улучшить инвестклимат, повысить доступность технологий для бизнеса и обеспечить предприятия кадрами, сообщает РИА Новости.

Для первой составляющей, отметил Белоусов, требуется снижение ставки Банка России примерно до пяти процентов.

"У нас инфляция в начале следующего года выйдет на три процента, так что это вполне достижимый показатель", — пояснил помощник президента.

Белоусов добавил, что для улучшения инвестиционного климата нужно снизить давление на бизнес со стороны силовых органов, а также запустить "регуляторную гильотину".

Как гонка вооружений может разрушить НАТО>>>

Третий "рецепт", по его мнению, заключается в модернизации всей сферы профобразования, причем в правительстве для этого создадут специальные центры, заключил помощник президента.

США выдвинули Турции ультиматум из-за С-400

США предложили Турции "уничтожить, вернуть или избавиться" от российских ЗРК С-400, рассказал высокопоставленный представитель Госдепартамента. Текст заявления распространило внешнеполитическое ведомство.

"Поставки С-400 неприемлемы, они подвергают риску санкций. Правда, время (введения санкций. — Прим. ред.) по закону CAATSA не задано и не точно. Можно еще много говорить о том, где будут санкции, какова будет широта и глубина санкций, наложенных на Турцию", — сказал чиновник на брифинге.

Он отметил, что у Анкары есть "свобода маневра", чтобы вернуться за стол переговоров, единственное условие для этого — отказ от "Триумфов". В то же время мы отнюдь не закрыли им возможность приобрести батарею Patriot, которая соответствует их потребностям в ПВО", — добавил представитель Госдепа.

Он не уточнил, как продвигаются переговоры на этот счет. Дональд Трамп в ходе недавнего визита в Вашингтон президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявил, что надеется на "разрешение" ситуации с закупками С-400.

Премьер требует остановить рост числа ДТП: созван совет по безопасности движения>>>

Поставки новейших российских систем ПВО С-400 "Триумф", которые вызвали кризис в отношениях Анкары и Вашингтона, начались в середине июля. По словам Эрдогана, установки полностью введут в действие в апреле 2020 года. США требовали отказаться от сделки и взамен купить американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции. Анкара идти на уступки отказалась.

Читайте также:

Молдавский бизнес: как страна зарабатывает миллионы

Новое молдавское правительство – поражение или выигрыш Додона?

Узники "замка Иф" - в каких условиях должны содержать молдавских заключенных

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK