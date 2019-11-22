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Города мира. Одесса

Пока вы спали: ЧП с танкером под молдавским флагом, ультиматум Турции

© Sputnik / Евгения Новоженина
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Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Танкер под флагом Молдовы сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы из-за сильного шторма. В данный момент на рейде одесского порта терпит бедствие небольшой танкер "Делфи" (IMO 8866266) под флагом Молдовы. Судно село на мель примерно в километре от пляжа "Дельфин". Опасности для экосистемы залива пока нет.

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Из порта на спасение людей вышел большой частный буксир "Австралия", однако экипаж эвакуироваться отказался. На "Делфи" находятся не меньше 15 человек.

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Пока судно сидит на мели, его удерживает якорь. Спасательная операция возобновилась утром.

Названы три фактора для экономического роста в России

Помощник президента России Андрей Белоусов назвал три рецепта для ускорения экономического роста страны. По его словам, для разогрева экономики необходимо удешевить заимствования, улучшить инвестклимат, повысить доступность технологий для бизнеса и обеспечить предприятия кадрами, сообщает РИА Новости.

Для первой составляющей, отметил Белоусов, требуется снижение ставки Банка России примерно до пяти процентов.

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"У нас инфляция в начале следующего года выйдет на три процента, так что это вполне достижимый показатель", — пояснил помощник президента.

Белоусов добавил, что для улучшения инвестиционного климата нужно снизить давление на бизнес со стороны силовых органов, а также запустить "регуляторную гильотину".

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Третий "рецепт", по его мнению, заключается в модернизации всей сферы профобразования, причем в правительстве для этого создадут специальные центры, заключил помощник президента.

США выдвинули Турции ультиматум из-за С-400

США предложили Турции "уничтожить, вернуть или избавиться" от российских ЗРК С-400, рассказал высокопоставленный представитель Госдепартамента. Текст заявления распространило внешнеполитическое ведомство.

"Поставки С-400 неприемлемы, они подвергают риску санкций. Правда, время (введения санкций. — Прим. ред.) по закону CAATSA не задано и не точно. Можно еще много говорить о том, где будут санкции, какова будет широта и глубина санкций, наложенных на Турцию", — сказал чиновник на брифинге.

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Он отметил, что у Анкары есть "свобода маневра", чтобы вернуться за стол переговоров, единственное условие для этого — отказ от "Триумфов". В то же время мы отнюдь не закрыли им возможность приобрести батарею Patriot, которая соответствует их потребностям в ПВО", — добавил представитель Госдепа.

Он не уточнил, как продвигаются переговоры на этот счет. Дональд Трамп в ходе недавнего визита в Вашингтон президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявил, что надеется на "разрешение" ситуации с закупками С-400.

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Поставки новейших российских систем ПВО С-400 "Триумф", которые вызвали кризис в отношениях Анкары и Вашингтона, начались в середине июля. По словам Эрдогана, установки полностью введут в действие в апреле 2020 года. США требовали отказаться от сделки и взамен купить американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции. Анкара идти на уступки отказалась.

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