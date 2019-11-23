Пока все спали: встреча Кику и Асадова, Лавров о Японии и мировой рекорд

Читайте в ежедневном обзоре Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 23 ноя - Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику встретился на полях саммита Восточного партнерства по инвестициям со своим коллегой из Азербайджана Али Асадовым.

Как сообщили в пресс-службе правительства, стороны обсудили развитие экономического взаимодействия, организацию бизнес-форумов и перспективу укрепления сотрудничества в энергетической сфере.

"Уверен, что социальные и экономические отношения между нашими странами обладают гораздо большим потенциалом. Существующий объем взаимной торговли не в полной мере отражает способность к сотрудничеству наших государств. Нужно поэтапно развивать конкретные идеи, которые позволят улучшить в будущем торговые и экономические отношения", - сказал Кику. © Sputnik / Алексей Витвицкий Ион Кику на форуме ЕБРР в Лондоне: Молдова стремится развивать производство

В первой половине 2019 года объем двусторонней торговли составил 3,2 миллиона долларов, а экспорт молдавских товаров вырос до 2,8 миллиона долларов.

Кику поблагодарил руководства Азербайджана за финансирование строительства культурно-образовательного центра в Чадыр-Лунге. Стоимость проекта достигает 1,5 миллиона евро.

Также молдавский премьер пригласил Асадова совершить визит в Молдову вместе с предпринимателями Азербайджана, заинтересованными в сотрудничестве с нашей республикой.

Список обеспокоенностей

Москва передала Токио перечень озабоченностей по вопросу национальной безопасности в связи с военно-политическим альянсом Японии и США, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Наши японские коллеги обещали отреагировать на эти озабоченности. Будем ждать их ответа и продолжим дискуссию", — сказал глава российского МИД. © Sputnik / Алексей Дружинин Россия - Япония: открытый диалог, четкий график встреч по мирному договору

По словам министра, он намерен обсудить эту тему на встрече со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги, визит которого в Россию намечен на декабрь.

Лавров также подчеркнул, что в отношениях с Токио Вашингтон не стесняется публично подтверждать, что главной угрозой для себя считает Россию и Китай, и строит военные альянсы с Японией, Австралией и Южной Кореей, исходя из этих вызовов.

По мнению Лаврова, военное сотрудничество Токио и Вашингтона остается "проблемой в придании нового качества российско-японским отношениям".

Новые рекордсмены

Французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон одержали победу в танцах на льду на последнем этапе Гран-при в Саппоро (Япония), обновив два рекорда мира.

Пападакис и Сизерон, шедшие после ритм-танца первыми, получили за произвольный танец 136,58 балла. По сумме двух программ французы набрали 226,61.

Ранее французская пара обновила свой же рекорд в ритм-танце. Им же принадлежали рекорды в произвольном танце и по сумме программ.

Расставание с Сайрус

Супргуа актера Криса Хемсворта испанская модель Эльза Патаки прокомментировала развод его брата с Майли Сайрус, о котором пара объявила этим летом, пишет Mirror.

"Он, конечно, расстроен. Все-таки Лиам посвятил десять лет этим отношениям. Сейчас у него все хорошо... Он сильный парень. Я уверена, что он заслуживает гораздо лучшего", - сказала Патаки.

Модель подчеркнула, что в такой непростой ситуации поддержка старшего брата Криса стала для него огромной помощью.

"Лиам очень сблизился со своим братом в тот момент и нашел силы, чтобы двигаться дальше", — отметила Патаки.

Она имела в виду время, которое братья провели вместе, когда Лиам гостил у Криса в Байрон-Бее (Австралия) после расставания с Майли.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chris Hemsworth (@chrishemsworth) 12 Сен 2019 в 4:45 PDT

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