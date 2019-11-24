Пока все спали: успех операции ГИЧС, новые выборы в Боливии и авария

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik. Спасательная операция, к которой привлекли 50 человек и 7 единиц спецтехники Генинспектората по ЧС, после восьми часов завершилась успешно. Мужчина, нарушивший спокойствие не только жителей близлежащих домов рядом с опорой ЛЭП, на вершину которой он забрался, но и 20 тысяч кишиневцев, оставшихся без электричества, все же спустился вниз.

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Изначально поставщик электричества отключил линию от сети, чтобы позволить спасателям провести операцию. Из-за этого более двух часов в столице не ездили троллейбусы, а 20 тысяч человек остались без света. Спустя несколько часов удалось подключить к сети дома 11 тысяч человек. В 20.00 еще у 5 тысяч жителей города появилось электричество. А по итогам успешной спасательной операции электроэнергию дали всем - в 21.14.

Новые выборы

Нижняя палата парламента Боливии приняла в субботу в первом чтении закон о проведении всеобщих выборов, который запрещает баллотироваться Эво Моралесу, аннулирует его октябрьскую победу и устанавливает крайний срок для избрания членов Высшего избирательного суда, документ передан на подпись временному президенту Жанин Аньес.

"Кворум палаты депутатов принял проект закона "Об исключительном переходном режиме для проведения всеобщих выборов", - говорится в сообщении палаты депутатов в Twitter.

В разъяснении к законопроекту, опубликованном сенатом Боливии, говорится, что он запрещает выставлять свои кандидатуры на выборах лицам, ранее занимавшим эту должность два срока подряд. Таким образом, становится юридически невозможным участие в предстоящих выборах экс-президента страны Эво Моралеса.

Закон признает незаконными всеобщие выборы, состоявшиеся 20 октября 2019 года, и их результаты, а также определяет сроки избрания нового руководства Высшего избирательного суда (исполняет функции ЦИК). На подготовку к избранию нового суда закон отводит максимум 20 дней с момента утверждения.

Смертельное ДТП

Шестеро человек погибли в результате аварии с микроавтобусом в Оренбургской области.

На кадрах, появившихся в сети. видно, что обломки транспортных средств разлетелись по дороге. Микроавтобус оказался на обочине, его кузов сильно деформирован.

Авария произошла в 6.10 (4.10 по кишиневскому времени) в районе поселка Чистый. Столкнулись микроавтобус и фура.

По предварительным данным, в автобусе были граждане Узбекистана и Таджикистана. Шесть человек, в том числе один ребенок погибли, трое пострадали.

Ассенизатор и BMW

В Самаре загоревшийся премиальный кроссовер BMW X6 потушили с помощью ассенизаторского автомобиля, об этом сообщила ГТРК "Самара".

Инцидент произошел 23 ноября. На кадрах, снятых очевидцами, можно увидеть, как дымящийся автомобиль поливают содержимым цистерны ассенизатора.

При этом для борьбы с возгоранием владелец BMW открывает капот машины, откуда вырывается пламя, после чего моторный отсек автомобиля обильно заливается нечистотами. В результате инцидента никто не пострадал. Возгорание удалось потушить.

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