Пока вы спали: выборы в Румынии, скандал вокруг Ротару, драка дворников

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КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Центральное избирательное бюро Румынии после обработки протоколов с 97,5% участков сообщило, что президент Клаус Йоханнис лидирует во втором туре выборов главы Румынии. Он предварительно набрал 62,2% голосов. А экс-премьер Виорика Данчилэ получила 36,18%.

Второй тур выборов президента Румынии прошел в стране и за ее пределами в воскресенье. Граждане Румынии выбирали главу государства на ближайшие пять лет. Во второй тур прошли действующий президент Румынии Клаус Йоханнис, набравший 37,82%, а также экс-премьер Виорика Данчилэ, получившая 22,26% голосов.

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Данные exit poll, который проводил Румынский институт оценки и планирования, показывают, что во втором туре Клаус Йоханнис получает 66,5%, Виорика Данчилэ — 33,5%.

Скандал вокруг имени Софии Ротару

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал скандал, который возник вокруг Софии Ротару, запланировавшей выступление в России.

"Она великая певица", - сказал Лещенко, которого цитирует РИА Новости.

С 1973 года Ротару была постоянной участницей "Песни года". В прошлом году певица не стала выступать на мероприятии, объяснив это введением на Украине военного положения и нежеланием "провоцировать радикально настроенных соотечественников".

"Ротару - человек мира. Она где хочет, там и поет. Никто не может ей запретить этого делать", - заявил Лещенко.

При этом Лещенко подчеркнул, что коллеги по цеху не должны критиковать друг друга.

Он также отметил, что украинской певице не стоит обращать внимание на критические высказывания в свой адрес.

"Об этом нужно просто забыть", - заключил артист.

В центре Москвы подрались десятки дворников

Десятки дворников устроили массовую драку в центре Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на российские СМИ. Масштабная потасовка произошла вечером 24 ноября на улице Ефремова.

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Рабочие нападали друг на друга и наносили беспорядочные удары. При этом часть дворников была вооружена лопатами и ломами.

Полицейским удалось задержать более десятка дебоширов, остальные успели разбежаться по окрестным дворам. Серьезно пострадавших нет. Причины драки устанавливаются.

ЧП на шахте в Коми

В Коми результате пожара на шахте пропали двое рабочих, сейчас их ищут спасатели, рассказали в МЧС.

Сообщение о задымлении поступило накануне. ЧП произошло в первом уклонном блоке нефтешахты №1 НШУ "Яреганефть" муниципального образования городского округа "Ухта".

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По предварительным данным, под землей находились 45 человек, 33 из них вывели на поверхность, девять оставались в шахте на безопасном расстоянии от места происшествия. Не было связи с тремя рабочими, позже одного из них нашли живым.

В данный момент пожар локализован. Последствия ликвидируют 97 человек и 11 единиц техники.

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