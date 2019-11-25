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Пожарный

ЧП в Коми: в шахте на глубине 200 метров горит нефть

© AFP 2019 / JOSH EDELSON
В мире
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Sputnik Молдова

По сообщению спасателей, к утру понедельника возгорание было локализовано на площади две тысячи квадратных метров.

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Нефть горит на глубине около 200 метров на шахте "Яреганефти" в Коми, где идёт ликвидация последствий пожара на площади около 2 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

"Горение нефти на глубине есть, но без распространения", - сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Поиски двух человек, которые числятся пропавшими без вести после задымления в шахте накануне вечером, продолжаются.

Сотрудник МЧС во время тушения пожара
© Sputnik / Николай Хижняк
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Один работник был спасен горноспасателями, его состояние оценивается как удовлетворительное.

В пресс-службе ООО "Лукойл-Коми" добавили, что трое человек, находившихся на одном из участков шахты и своевременно не покинувших ее, являются сотрудниками подрядной организации.

Ранее сообщалось, что в 20.35 воскресенья поступило сообщение о задымлении в уклонном блоке №1 нефтешахты №1 НШУ "Яреганефть" МОГО "Ухта". На место выехали спасательные и экстренные оперативные службы. К утру понедельника возгорание было локализовано на площади две тысячи квадратных метров.

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