Пока вы спали: землетрясение на Балканах, звонок Зеленского Путину и ошибка Санду

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КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Во вторник рано утром, примерно в 4:54, неподалеку от столицы Албании произошло землетрясение магнитудой 6,4 , сообщает румынский Институт исследований и разработок в области физики Земли (INFP).

Беспокойные Балканы

Эпицентр подземных толчков располагался в 10 километрах к северо-западу от города Шиджак рядом с Тираной. Очаг залегал на глубине 10 километров.

По данным INFP, ночью в этом месте было еще несколько землетрясений магнитудой 3,3 и 4,6. Также толчки были зафиксированы и в Адриатическом море.

Информация о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступала. Напомним, в сентябре в результате подземных толчков в Албании пострадали 107 человек.

Важный транзит

Президенты России Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, звонок были инициирован украинской стороной, сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств затронули в беседе вопрос продолжения транзита газа, возобновление прямых поставок российского газа на Украину. Ранее российский концерн "Газпром" направил в "Нафтогаз Украины" предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на год.

Положительный результат этих переговоров выгоден и для Молдовы, где вопрос обеспечения газом стоит очень остро. На данный момент республика на 100% зависит от российского газа. В Кишиневе выразили надежду, что Москва и Киев все-таки договорятся о продолжении транзита через территорию соседней страны. Если переговоры зайдут в тупик, то Кишинев воспользуется альтернативным решением. Как заявил в ходе заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям под глава правительства Ион Кику, один из вариантов это отбор природного газа на границе между Российской Федерацией и Украиной и, соответственно, его транспортировка компанией Moldovagaz до границы между Украиной и Республикой Молдова. Другой вариант предполагает поставку природного газа по Трансбалканскому коридору, путем отбора газа по трубопроводу "Турецкий поток".

Передача кораблей

Кроме "газового вопроса" Путин и Зеленский обсудили ситуацию с передачей трех военных кораблей, участвовавших в провокации в районе Керченского пролива.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом экс-президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. РФ передала украинской стороне три корабля 18 ноября.

Безрассудный шаг Санду

Премьер-министр Молдовы Ион Кику объяснил, почему правительство Санду заслуживало отставки. Выступая в эфире частного телеканала, глава кабмина отметил, что экс-премьер пыталась подорвать работу парламента.

"Все правительства заслуживают того, чтобы быть свергнутыми, когда у них нет результатов. Причины отставки правительства Санду, на мой взгляд, очень понятны. Она пыталась подорвать законодательную власть. Мы попали в ситуацию, когда человек пытался исключить из политической формулы Парламент Республики Молдова. Я думаю, что эта попытка подорвать парламент сыграла свою роль. Я считаю, что это правительство заслуживает отставки после этого безрассудного шага", - сказал Кику в рамках программы Puterea a patra на N4.

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