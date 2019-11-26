Посольство России напомнило Чехии, кем были власовцы

Установка памятника "власовцам" в Праге стала бы нарушением обязательств Чехии как участника Конвенции о преступлениях против человечества.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Посольство РФ напомнило Чехии, кем были власовцы, и предостерегло власти этой страны от установки им памятника.

В советские годы имя Андрея Власова было синонимом понятия "предатель". Попав летом 1942 года в окружение, генерал-лейтенант Красной армии сдался в плен, а впоследствии стал руководителем Русской освободительной армии (РОА), воевавшей в составе вооруженных сил нацистской Германии. В 1946 году его повесили по приговору военной коллегии Верховного суда СССР.

Староста пражского района Ржепорье Павел Новотны предложил поставить памятник лидеру русских коллаборационистов генералу Андрею Власову. В сентябре этого года руководство другого столичного района Прага-6 приняло решение перенести в один из музеев памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

В посольстве напомнили, что Русская освободительная армия Власова являлась коллаборационистским вооруженным формированием, созданным нацистским руководством Третьего рейха.

"В случае установки памятника "власовцам" в районе Прага-Ржеполье, это стало бы нарушением обязательств Чехии как участника Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 года", - говорится в сообщении посольства РФ в Чехии в Facebook.

Как отмечает российское посольство, в соответствии с уставом Международного военного трибунала в Нюрнберге злодеяния Власова и его приспешников квалифицируются как участие в совершенных нацистами военных преступлениях и преступлениях против человечности и пособничество им (принципы Нюрнбергского трибунала подтверждены с участием ЧСР в резолюции 95(1) Генассамблеи ООН от 11 декабря 1946 года).

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