16:25 26 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.15
  • USD17.38
  • RUB0.27
  • RON4.01
  • UAH0.72
Поиск
Срочно:

Посольство России напомнило Чехии, кем были власовцы

© Sputnik / Алексей Витвицкий
В мире
Получить короткую ссылку
77 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2833/85/28338550.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20191126/28338599/Posolstvo-Rossii-napomnilo-Chekhii-kem-byli-vlasovtsy.html

Установка памятника "власовцам" в Праге стала бы нарушением обязательств Чехии как участника Конвенции о преступлениях против человечества.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Посольство РФ напомнило Чехии, кем были власовцы, и предостерегло власти этой страны от установки им памятника.

В советские годы имя Андрея Власова было синонимом понятия "предатель". Попав летом 1942 года в окружение, генерал-лейтенант Красной армии сдался в плен, а впоследствии стал руководителем Русской освободительной армии (РОА), воевавшей в составе вооруженных сил нацистской Германии. В 1946 году его повесили по приговору военной коллегии Верховного суда СССР.

Староста пражского района Ржепорье Павел Новотны предложил поставить памятник лидеру русских коллаборационистов генералу Андрею Власову. В сентябре этого года руководство другого столичного района Прага-6 приняло решение перенести в один из музеев памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

В посольстве напомнили, что Русская освободительная армия Власова являлась коллаборационистским вооруженным формированием, созданным нацистским руководством Третьего рейха.

"В случае установки памятника "власовцам" в районе Прага-Ржеполье, это стало бы нарушением обязательств Чехии как участника Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 года", - говорится в сообщении посольства РФ в Чехии в Facebook.

Как отмечает российское посольство, в соответствии с уставом Международного военного трибунала в Нюрнберге злодеяния Власова и его приспешников квалифицируются как участие в совершенных нацистами военных преступлениях и преступлениях против человечности и пособничество им (принципы Нюрнбергского трибунала подтверждены с участием ЧСР в резолюции 95(1) Генассамблеи ООН от 11 декабря 1946 года).

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Артистка Cirque du Soleil во время шоу на льду CRYSTAL в Москве.
Cirque du Soleil привез в Москву свое первое ледовое шоу
Турция начала тестировать радары российских С-400
Турция начала тестировать радары российских С-400 - видео
Цены на алкоголь в Евросоюзе
Сравнение: цены на спиртное в странах ЕС

БОМОНД
Соцсети
sputnikvmoldove
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться