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Президент Украины Владимир Зеленский

На Украине выпустили носки с цитатами Зеленского

© Sputnik / Stringer
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20191127/28349512/-Na-Ukraine-vypustili-noski-s-tsitatami-Zelenskogo.html

Лайфхак и креативный подход: предприимчивые люди выпустили пока пробную партию носков с высказываниями Зеленского."Я ж не лох" и "Вийди отсюда, розбійник".

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Носки с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского выпустили в Житомире предприимчивые люди, передают местные СМИ.

На одном из важных предметов гардероба напечатаны запомнившиеся многим фразы "Я ж не лох" и "Вийди отсюда, розбійник". Слово "разбойник" украинский лидер произнес во время официальной встречи, заставив секретаря горсовета Борисполя Ярослава Годунка покинуть зал. Дело в том, что ранее Годунок был осужден за разбой с тяжкими телесными повреждениями. А фраза "Я — президент этой страны, я же не лох!" стала популярна после встречи с националистами в Донбассе.

Носки ярко зеленого цвета изготовил местный производитель. Правда, партия пока пробная - всего 50 пар. Как выяснилось, в магазине их продают уже около месяца и готовы заказать вторую партию, как только распродадут эту.

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