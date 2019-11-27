Благодыренко рассказал, как притесняют Sputnik в странах Балтии

Препятствия, которые создаются вокруг редакций Sputnik в странах Балтии, могут быть частью очередной антироссийской санкционной волны, заявил заместитель главного редактора агентства и радио Sputnik Андрей Благодыренко.

КИШИНЕВ, 27 ноя – Sputnik. События, которые происходят вокруг редакций информационного агентства Sputnik в Балтии, не случайны, а власти республик обращаются с журналистами "как в голову взбредет". Об этом заявил заместитель главного редактора агентства и радио Sputnik Андрей Благодыренко в эфире программы "Своя правда" на НТВ, передает Sputnik Эстония.

"У меня есть полное ощущение, что мы сейчас стоим накануне очередной санкционной волны. WADA выступила с заявлением о том, чтобы лишить Россию Олимпийских игр, чемпионата Европы по футболу. То, что было два-четыре года назад", – заявил он.

Благодыренко обратил внимание на тот факт, что негативные события вокруг редакций в Балтии могут быть связаны в том числе с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Эстонию и Литву.

"События, которые происходят вокруг наших редакций в странах Балтии, если все это вместе суммировать, то у меня выстраивается определенная логическая цепочка, что все это происходит не случайно. И визит Зеленского в страны Балтии тоже ложится в это русло," - отметил замредактора агентства Sputnik.

Он рассказал, что из всех трех балтийских республик "реальная" редакция Sputnik, работающая непосредственно "на месте", имеется лишь только в Эстонии. И если в течение прошедших четырех лет не было никаких проблем с оплатой работы сотрудников, налогов и аренды офиса, то недавно с этим резко возникли трудности.

"Буквально несколько недель назад нам по всем каналам обрезали возможность проводить платежи. Претензии очень простые, они повторяются из раза в раз, в частности в странах Балтии. Они предъявляют нам претензии о том, что деньги, которые государственное информационное агентство "МИА Россия сегодня" платит своим сотрудникам в странах Балтии, являются деньгами нечистыми, террористическими", – заявил он. © Sputnik / Alexey Kudenko И где свобода слова: суд Вильнюса блокирует доступ к сайту Sputnik Литва

Благодыренко отметил, что редакция Sputnik в Эстонии из-за чиновничьего произвола не получает ни пресс-релизы от государственных учреждений, ни аккредитаций на мероприятия и пресс-конференций государственного уровня.

"Поскольку в Эстонии нет закона о СМИ, там нет официальной аккредитации. Кого они считают пропагандистами — это как в голову взбредет тому или иному чиновнику", — подчеркнул он.

Благодыренко напомнил о задержании шеф-редакторов Sputnik Литва Марата Касема и Sputnik Латвия Валентинса Роженцовса. Касема задержали в аэропорту Вильнюса в мае этого года и запретили ему въезд в Литву на пять лет, объявив "угрозой национальной безопасности".

Роженцовс был задержан в прошлом году Полицией безопасности Латвии, его допрашивали 12 часов. Оба шеф-редактора являются гражданами Латвии.

Положение российских СМИ и журналистов в странах Балтии

Российские СМИ и журналисты регулярно становятся объектами нападок и притеснений со стороны властей балтийских стран. Как отмечали в МИД РФ, налицо признаки скоординированной линии этих государств и кампании по дискредитации российских СМИ.

В июле этого года Вильнюсский окружной суд дал разрешение заблокировать сайт Sputnik Литва на территории страны из-за жалобы телерадиокомпании LRT на якобы "нарушение авторских прав". Позднее доступ к ресурсу был возобновлен. Перед блокировкой литовские консерваторы призывали проверить деятельность Sputnik Литва и ограничить к нему доступ в Литве.

На рабочей сессии по безопасности журналистов в рамках обзорного совещания ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения Касем заявил, что официальный Вильнюс не гнушается никакими методами, чтобы заставить журналистов Sputnik Литва прекратить работать, а поведение местных властей напоминает политический террор.

По словам Касема, для неугодных СМИ в Литве угроза исходит от самого государства, политикам и ньюсмейкерам запрещено общаться со Sputnik, а домой к сотрудникам редакций приходят с проверками спецслужбы и проводят "беседы".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK