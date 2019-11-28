11:32 28 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.17
  • USD17.41
  • RUB0.27
  • RON4.01
  • UAH0.73
Поиск

Пока вы спали: ответ Макрона Путину, гонорар Ротару и запрет в Приднестровье

© Sputnik / Alexei Druzhinin
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Самое интересное за ночь (293)
741 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2778/21/27782191.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20191128/28359896/Poka-vy-spali-otvet-Makrona-Putinu-gonorar-Rotaru-i-zapret-v-Pridnestrove.html

Решение приднестровского вопроса: как сосуществуют сегодня два берега одной реки. Как в Кишиневе и Тирасполе видят свое будущее. Читайте в материалах Sputnik.

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение российского коллеги Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, пишет газета Frankfurter Allgemeine со ссылкой на письмо Макрона Путину, передает РИА Новости.

 В сентябре президент России Владимир Путин предложил нескольким десяткам стран, в том числе членам НАТО, запретить в Европе и других регионах развертывание ракет средней и малой дальности. Также в послании упоминается намерение России не размещать ракеты, пока этого не сделает американская сторона.

Как сообщает немецкое издание, 23 октября Макрон написал ответ и заявил, что инициативу Путина стоит тщательно изучить и обсудить в двустороннем и многостороннем форматах.

Ранее французский лидер заявил, что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга".

Второго августа прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Инициатором выступили США, обвинившие Россию в невыполнении соглашения и объявившие зимой об одностороннем выходе из него. В Москве все обвинения отрицают и выдвигают встречные претензии. Эксперты опасаются новой гонки вооружений.

Выйдут из "сумрака"

Скрытое патрулирование сотрудников ГАИ запрещено в Приднестровье. Местный парламент - Верховный совет региона - принял такое решение. Патрулирование и измерение скорости сотрудники ГАИ смогут проводить только там, где есть предупреждающие знаки о фото-, видеофиксации.

Вознаграждение для хуторянки-молдаванки

За одно выступление на новогоднем корпоративе в Москве известная эстрадная певица София Ротару может заработать 60 тысяч долларов. Об этом в интервью "КП" рассказал генеральный менеджер одного из московских агентств.

Его имени издание не называет, но отмечает, что заказчикам также надо будет оплатить расходы на дорогу и проживание певицы и ее коллектива.

В прошлом году София Ротару временно приостановила выступление в России, объяснив это введением на Украине военного положения и нежеланием "провоцировать радикально настроенных граждан страны".

София Ротару родилась в молдавском селе Маршинцы Черновицкой области Украинской ССР 7 августа 1947 года. (ранее эта территория входила в Молдавское княжество, Черновицкая область была образована 7 августа 1940 года после присоединения Бессарабии и Северной Буковины к Украинской ССР).

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Самое интересное за ночь (293)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Артистка Cirque du Soleil во время шоу на льду CRYSTAL в Москве.
Cirque du Soleil привез в Москву свое первое ледовое шоу
Умрет ли молдавская культура: министр дал ответ
Умрет ли молдавская культура: министр дал ответ – видео
Правительство Иона Кику
Правительство Иона Кику

БОМОНД
Соцсети
sputnikvmoldove
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться