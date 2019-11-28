Пока вы спали: ответ Макрона Путину, гонорар Ротару и запрет в Приднестровье

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КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение российского коллеги Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, пишет газета Frankfurter Allgemeine со ссылкой на письмо Макрона Путину, передает РИА Новости.

В сентябре президент России Владимир Путин предложил нескольким десяткам стран, в том числе членам НАТО, запретить в Европе и других регионах развертывание ракет средней и малой дальности. Также в послании упоминается намерение России не размещать ракеты, пока этого не сделает американская сторона.

Как сообщает немецкое издание, 23 октября Макрон написал ответ и заявил, что инициативу Путина стоит тщательно изучить и обсудить в двустороннем и многостороннем форматах.

Ранее французский лидер заявил, что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга".

Второго августа прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Инициатором выступили США, обвинившие Россию в невыполнении соглашения и объявившие зимой об одностороннем выходе из него. В Москве все обвинения отрицают и выдвигают встречные претензии. Эксперты опасаются новой гонки вооружений.

Выйдут из "сумрака"

Скрытое патрулирование сотрудников ГАИ запрещено в Приднестровье. Местный парламент - Верховный совет региона - принял такое решение. Патрулирование и измерение скорости сотрудники ГАИ смогут проводить только там, где есть предупреждающие знаки о фото-, видеофиксации.

Вознаграждение для хуторянки-молдаванки

За одно выступление на новогоднем корпоративе в Москве известная эстрадная певица София Ротару может заработать 60 тысяч долларов. Об этом в интервью "КП" рассказал генеральный менеджер одного из московских агентств.

Его имени издание не называет, но отмечает, что заказчикам также надо будет оплатить расходы на дорогу и проживание певицы и ее коллектива.

В прошлом году София Ротару временно приостановила выступление в России, объяснив это введением на Украине военного положения и нежеланием "провоцировать радикально настроенных граждан страны".

София Ротару родилась в молдавском селе Маршинцы Черновицкой области Украинской ССР 7 августа 1947 года. (ранее эта территория входила в Молдавское княжество, Черновицкая область была образована 7 августа 1940 года после присоединения Бессарабии и Северной Буковины к Украинской ССР).

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