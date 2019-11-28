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Каким был бы сейчас СССР - взгляд из Китая

© Sputnik / В. Киврин
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Отмечается, что если бы Советский Союз все еще существовал, весьма вероятно, что США "были бы более сдержанны в провокациях".

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. Советский Союз был бы мировой державой, не уступающей США, если бы продолжил свое существование. К такому выводу пришло китайское издание Fenghuang wang.

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В статье автор сравнивает Россию и Советский Союз по четырем аспектам: территория, население, экономическая и военная мощь. Так он пытается ответить на вопрос о том, каким бы был сейчас СССР – этот "уникальный гигант" – если бы ему все же удалось избежать распада, передает ИноСМИ содержание публикации.

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В статье также отмечается, что Советский Союз являлся второй по величине экономикой мира, а военная продукция составляла около 80% промышленного производства, и благодаря военной мощи страна могла бы оказать давление на США в случае необходимости.

Издание подчеркнуло, что сегодня Россия по многим показателям уступает СССР, однако при этом все равно остается второй в мире военной державой. Если бы Советский Союз существовал в наши дни, скорее всего, США "были бы более сдержанны в провокациях", говорится в статье.

"Если бы Советский Союз по-прежнему существовал, то он, несомненно, был бы мировой державой, которая идет нога в ногу с Соединенными Штатами. Кроме того, по-прежнему также существовала бы обстановка борьбы за мировую гегемонию между Америкой и СССР", - такой вывод делает автор публикации.

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