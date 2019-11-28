Эксперт о письме Макрона Путину: Европа не хочет повторения прошлого

Президент Франции отреагировал на предложение российского лидера по РСМД, пишут СМИ. Свое мнение по поводу позиции Парижа изложил в эфире радио Sputnik эксперт Павел Тарусин.

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон настроен на возобновление доверительных отношений с Россией. Такое мнение высказал в эфире радио Sputnik преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин.

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Собеседник прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что французский лидер готов рассмотреть предложение президента России Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе.

"Макрон продолжает свою политику примирения с Россией, восстановления доверительных отношений, которые бы снижали вероятность возникновения вооруженного конфликта на территории Европы. Европа помнит события конца 70-х годов прошлого века, когда размещались наши ракеты "Пионер" и американские "Першинги" в Центральной и Западной Европе, и она не хочет повторения тех событий", - отметил Тарусин.

Он также добавил, что Макрон очень неоднозначно относится к НАТО. Позиция президента Франции прозрачна и понятна.

"Она (позиция, которую озвучил французский лидер - прим. ред) потенциально позволяет найти некие площадки для переговоров, чтобы не разворачивать новые виды вооружений, не возлагать обременительные нагрузки на государственные бюджеты и не снижать безопасность в Европе", ‒ считает Павел Тарусин.

Второго августа прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Инициатором выступили США, обвинившие Россию в невыполнении соглашения и объявившие в начале года о намерении выхода из него. В Москве обвинения отрицают и выдвигают встречные претензии по поводу невыполнения договора американцами.

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