Председательство в ОДКБ перешло к России

Россия будет содействовать расширению круга друзей нашей организации за счет развития сотрудничества со всеми заинтересованными государствами, заявил Путин

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Кыргызстан передал председательство в ОДКБ России в ходе саммита глав стран-участниц договора в Бишкеке, передает Sputnik Кыргызстан.

Сессия Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ прошла в четверг в Бишкеке под председательством президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. В ней приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поздравил президента России с принятием председательства в организации.

"Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Владимира Владимировича с принятием председательства в Совете коллективной безопасности ОДКБ и пожелать больших успехов", - заметил президент Кыргызстана.

Жээнбеков уверен, что российское председательство придаст новый импульс развитию организации в 2020 году.

В свою очередь президент России поздравил Кыргызстан с успешным председательством.

"Хочу заверить, что российская сторона обеспечит преемственность идей организации и продолжит конструктивную и содержательную работу в духе сотрудничества", - отметил Путин.

Президент России рассказал про дальнейшие планы ОДКБ.

"Россия будет содействовать расширению круга друзей нашей организации за счет развития сотрудничества со всеми заинтересованными государствами и международными объединениями. Напомню, что в прошлом году нами был утвержден пакет документов, который открывает возможность предоставления государству статуса наблюдателя или партнера ОДКБ", - подчеркнул Путин.

Лидер России также отметил, что после ратификации этих документов, можно будет начать предметный диалог с государствами, выражающими заинтересованность в налаживании тесных контактов с ОДКБ.

По итогам сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности подписан ряд документов.

Список документов:

О проекте Заявления Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ о совершенствовании международного взаимодействия и сотрудничества в целях укрепления глобальной и региональной безопасности;

О проекте Решения СКБ ОДКБ "О Плане мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов";

О проекте Решения СКБ ОДКБ О внесении изменений в нормативные правовые акты Организации Договора о коллективной безопасности";

О проекте Решения СКБ ОДКБ "О внесении изменений в Положение о Совете коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности";

О проекте Решения СКБ ОДКБ "О внесении изменений в Правила процедуры органов Организации Договора о коллективной безопасности";

О проекте Решения СКБ ОДКБ "О Плане коллективных действий государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019–2021 годы";

О проекте Решения СКБ ОДКБ "О Перечне дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье";

О проекте Решения СКБ ОДКБ "О базовой организации в области развития кооперационных и интеграционных связей предприятий и организаций оборонно-промышленных (военно-промышленных) комплексов государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности";

О проекте Решения СКБ ОДКБ "О Положении о порядке организации и проведения совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках Организации Договора о коллективной безопасности";

О проекте Решения СКБ ОДКБ "О внесении изменений в Положение об операции постоянного действия государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий (операция "ПРОКСИ")";

О проекте Решения СКБ ОДКБ "О внесении изменений в Положение о Совете министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности";

О проекте Решения СКБ ОДКБ "Об Отчете об исполнении Бюджета Организации Договора о коллективной безопасности за 2018 год";

О проекте Решения "О проекте Решения Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О награждениях наградами Организации Договора о коллективной безопасности";

О председательстве в Организации, времени и месте проведения очередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

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