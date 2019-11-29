14:39 29 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.20
  • USD17.44
  • RUB0.27
  • RON4.01
  • UAH0.73
Поиск
Срочно:
Встреча стран НАТО в Брюсселе

"С ног на голову": эксперт о заявлениях, что Россия - угроза для НАТО

© Photo: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
В мире
Получить короткую ссылку
73 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2698/04/26980401.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20191129/28375511/s-nog-na-golovu-ekspert-o-zayavleniyakh-chto-russia---ugroza-dlya-nato.html

Глава Минобороны Британии назвал Россию "реальной угрозой" для НАТО. Военный эксперт Виктор Литовкин предположил в эфире радио Sputnik, о чем говорит такое заявление.

КИШИНЕВ, 29 ноя — Sputnik. Россия представляет для НАТО "реальную угрозу", заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время предвыборных дебатов в Королевском объединенном институте оборонных исследований RUSI.

"Есть реальная угроза со стороны России, например, для НАТО. Россия шаг за шагом, миллиметр за миллиметром тестирует нашу решимость", – цитирует министра РИА Новости.

Выступление Путина на форуме ВТБ Капитала Россия зовет!.
© Sputnik / Сергей Гунеев
Путин: "Российская угроза - это просто выдумка" - видео

По мнению Уоллеса, Россия отчасти с этой целью использует Украину, применяя гибридный способ ведения войны.

Министр призвал Североатлантический альянс, Евросоюз и страны, входящие в сообщество спецслужб Five Eyes (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия) взять ситуацию под контроль и "дать России решительный отпор".

Воспринимать такие слова всерьез нельзя, считает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

"Это говорит о душевной болезни министра обороны королевства. Россия никому не угрожает, она не приближается к границам НАТО – это НАТО приближается к границам России и размещает там значительные контингенты войск", ‒ сказал Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik.

А разговоры о том, что Россия кому-то угрожает, - уверен он, – это попытка поставить все с ног на голову, поменять причину и следствие.

"НАТО разбомбила Югославию, вторглась в Ирак, Афганистан, Ливию. Некоторые члены НАТО до сих пор незаконно присутствуют в Сирии, воруют сирийскую нефть. Россия так никогда не делала и не делает. Поэтому они запугивают население Европы, чтобы выкачивать из него деньги на закупку американского оружия, создают атмосферу страха – так легче управлять населением", подытожил Литовкин.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Молодежную сеть TikTok заподозрили в угрозе нацбезопасности США


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Новогодние новости на 33 языках: елка Sputnik в ГУМе - фото
Как страны Балтии борются с Джеймсами Бондами из России: препятствия в работе журналистов
Как страны Балтии борются с "Джеймсами Бондами" из России
Все руководители Прокуратуры Республики Молдова
Все главы Генеральной прокуратуры Молдовы

БОМОНД
Соцсети
sputnikvmoldove
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться