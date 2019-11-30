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Полиция на Лондонском мосту после теракта

Пока вы спали: "лондонский мясник", теневая ядерная сила, сапоги Наполеона

© Sputnik / Alex MacNaughton
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Кто набросился с ножом на прохожих в столице Великобритании

Личность нападавшего на Лондонском мосту установлена, сообщается на официальном сайте полиции.

В пятницу днем после нападения на Лондонском мосту два человека скончались от ножевых ранений, еще трое пострадали. Подозреваемого ликвидировала полиция, которая рассматривает инцидент как связанный с терроризмом.

​"Сейчас мы можем официально подтвердить личность подозреваемого, которым является 28-летний Усман Хан (10.03.1991), проживавший в графстве Стаффордшир", — заявил помощник комиссара Нейл Басу, слова которого приводит ведомство.

​Полиция устанавливает адрес злоумышленника в Стаффордшире.

Басу подтвердил, что нападавший был давно известен правоохранительным службам. В 2012 году его осудили за участие в террористической деятельности, из-под стражи под расписку его освободили в декабре 2018 года.
Представитель полиции сообщил, что правоохранители не разыскивают других подозреваемых по данному делу, однако проверяют возможность причастности других лиц к подготовке нападения.

"Затаившаяся" ядерная держава

Китайское издание Sohu называет Японию настоящей ядерной державой и призывает соседние с ней страны, включая Россию, быть бдительными.

Автор статьи ссылается на источники, согласно которым под предлогом развития гражданских атомных электростанций Японии удалось заполучить большое количество ядерного топлива. Его хватит, чтобы произвести 6000 ядерных бомб.

Общий вид на Electrabel АЭС в Бельгии. Архивное фото
© AFP 2019 / BRUNO FAHY
АЭС

Издание подчеркивает, что на протяжении нескольких десятилетий развитие Японии сдерживалось США. При этом страна воспользовалась поддержкой западного союзника и превратилась в мощную экономическую державу. Теперь же Япония хочет играть более активную роль на международной арене.

Отмечается, что по боеспособности Япония входит в первую десятку стран мира, и ее технологический уровень нельзя недооценивать. Несмотря на то, что стране не разрешено разрабатывать ядерное оружие, она занимает лидирующие позиции в мире по применению ядерных технологий.

По мнению автора, в случае начала боевых действий Япония сможет быстро создать ядерное оружие с помощью имеющегося у нее ядерного материала.

На аукционе - сапоги Наполеона Бонапарта 

Лот был продан на аукционе в Париже за 117 тысяч евро (128,8 тысяч долларов), сообщается в Twitter аукционного дома Drouot.

​"Знаменитые сапоги Наполеона были проданы за 117 208 евро… Поклонников империи по-прежнему много", - отмечают представители Drouot.

На сайте аукционного дома сообщается, что эти сапоги Наполеон носил, находясь в ссылке на острове Святой Елены. Позднее Анри Бертран, его друг и один из генералов, сопровождавших Бонапарта на острове, одолжил эти сапоги скульптору Карло Марокетти для работы над конной статуей императора.

Первоначально стоимость сапог была оценена в 50 – 80 тысяч евро.

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