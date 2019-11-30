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ЗРК «Оса»

"Оса" советского производства жалит американский Apache - уникальное видео

© Sputnik / Иван Руднев
В мире
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https://cdn1.img.sputnik.md/images//2838/56/28385636.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20191130/28385662/osa-sovetskogo-proizvodstva-zhalit-amerikanskiy-apache---video.html

На кадрах видно, как вертолет после попадания ракеты, принятой на вооружение почти полвека тому назад, стремительно падает вниз.

КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik. Пользователь твиттера @LastDef разместил видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.

​Предположительно, "Оса" принадлежала йеменским хуситам, а "Апач" - силам Саудовской Аравии. Ни одна из сторон пока официально не подтвердила случившееся.

США перебрасывают ударные вертолеты в Европу
© Ruptly
США перебрасывают ударные вертолеты в Европу

Советский автоматизированный войсковой зенитный ракетный комплекс "Оса" был принят на вооружение в 1971 году. Предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, БПЛА и крылатых ракет противника.

Сейчас "Оса" стоит на вооружении в бывших советских республиках, а также на Кубе, в Греции, Сирии и других странах.

Apache – американский ударный вертолет, который производится с середины 1980-х годов. На 2018 год являлся самым распространенным ударным вертолетом в мире. Активно использовался ВВС США во время операций в Ираке, Ливане и Афганистане.

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