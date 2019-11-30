"Оса" советского производства жалит американский Apache - уникальное видео

На кадрах видно, как вертолет после попадания ракеты, принятой на вооружение почти полвека тому назад, стремительно падает вниз.

КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik. Пользователь твиттера @LastDef разместил видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.

Source: AH-64 Apache was downed by SA-8 Gecko AD (unconfirmed) pic.twitter.com/vfZSyc6mmA — Last Defender (@LastDef) 29 noiembrie 2019

​Предположительно, "Оса" принадлежала йеменским хуситам, а "Апач" - силам Саудовской Аравии. Ни одна из сторон пока официально не подтвердила случившееся.

Советский автоматизированный войсковой зенитный ракетный комплекс "Оса" был принят на вооружение в 1971 году. Предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, БПЛА и крылатых ракет противника.

Сейчас "Оса" стоит на вооружении в бывших советских республиках, а также на Кубе, в Греции, Сирии и других странах.

Apache – американский ударный вертолет, который производится с середины 1980-х годов. На 2018 год являлся самым распространенным ударным вертолетом в мире. Активно использовался ВВС США во время операций в Ираке, Ливане и Афганистане.

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