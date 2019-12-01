Пока вы спали: скандал на церемонии, наркокартель атакует, болезнь Семенович

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КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Политика, борьба с оргпреступностью, шоубизнес - три сферы, из которых мы отобрали новости для сегодняшнего обзора.

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Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.

Эрдоган на церемонии в Эдирне заявил, что Турция не прекратит разведку и бурение на шельфе Кипра и в кипрской ИЭЗ. По его словам, в Средиземном море нарушаются права турок-киприотов на владение энергоносителями в шельфе острова, Анкара "действует в рамках международных прав, и сейчас никакие крики и вопли не заставят" Турцию отвести оттуда корабли, которые занимаются разведкой.

Иконому сообщил, что ушел с церемонии с делегацией через минуту после провокационных заявлений. Он пояснил Skai, что считал возможными подобные заявления Эрдогана и был готов к ним.

"Я поехал в качестве представителя правительства Греции по очень конкретной теме: трубопровод TANAP будет соединен с Трансадриатическим трубопроводом TAP. Таким образом, у нас была причина присутствовать на открытии. С того момента, как господин Эрдоган начал говорить о проблемах, не связанных с открытием трубопровода, и провокационным образом о Греции, я счел очевидным, что я должен уйти", - сказал Иконому.

По его словам, турки спросили, в чем проблема, и он пояснил, что после заявлений Эрдогана не может оставаться и поэтому уходит.

Позднее МИД Греции осудил заявления Эрдогана, назвав его "главным нарушителем международного права в регионе". В Афинах обвинили Турцию в подрыве стабильности и несоблюдении интересов всех народов в регионе, а также в демонстрации полного презрения к принципам добрососедства.

Наркомафия атакует и получает отпор

Число погибших в мексиканском штате Коауила при перестрелке членов наркокартеля и полиции достигло 14 человек, сообщает издание Universal со ссылкой на губернатора штата.

Ранее сообщалось, что члены Северо-Восточного наркокартеля атаковали администрацию муниципалитета Вилья Уньон. Пять человек были ликвидированы в ходе перестрелки.

Губернатор штата Мигель Рикельме сообщил, что в столкновении погибли четверо полицейских и 10 вооруженных граждан. Еще шесть полицейских получили ранения.

По заявлениям свидетелей, преступники прибыли в городок с населением 5 тысяч жителей на семи автомобилях и открыли огонь по госучреждениям.

В результате совместной операции сил полиции, прокуратуры и армии была уничтожена часть бронированных автомобилей, из которых преступники вели огонь. На снимках в местных СМИ демонстрируются крупнокалиберные боеприпасы, изъятые в ходе операции.

Признание Семенович

Певица в эфире телеканала НТВ рассказала, что страдает от медицинской патологии под названием гигантомастия.

"Есть такой диагноз — гигантомастия. Это грудь шестого, восьмого, девятого размеров и далее. Гигантомастию ставят женщине, если у нее каждая грудь весит 2,5 килограмма", - рассказала певица.

По ее словам, данная патология - особенность организма, которая передается генетически. Семенович добавила, что узнала о своем заболевании пять лет назад.

"Я проходила обследование у маммолога. И мне поставили именно этот диагноз", - отметила певица, сообщив при этом, что делала операцию по уменьшению груди.

Гигантомастия — патология, связанная с аномальным ростом груди. У женщин, страдающих этой болезнью, грудь достигает огромных размеров и продолжает расти.

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