Мир за сутки: чудесное спасение малыша, обвинение Ди Каприо, интерес УЕФА к Молдове

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КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Врачи спасли ребенка беременной пассажирки автобуса в Забайкалье. Супруг женщины Александр Чернявский рассказал о ее состоянии: она на шестом месяце беременности, у нее травма позвоночника.

"Сказали, что с ребёнком всё хорошо. У жены что-то с позвоночником незначительное, ходить будет", – приводит его слова агентство РИА Новости. Сам Александр Чернявский также был доставлен в то же медучреждение. В момент катастрофы он находился в автобусе вместе с супругой. Сразу после ДТП он помогал остальным пассажирам выбраться из искорёженной машины.

Александр рассказал, что водитель транспортного средства не справился с заносом на мосту, из-за чего и произошла авария.

Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. В аварии погиб в том числе и водитель, еще 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело.

Нашли крайнего?

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что Ди Каприо спонсировал поджог лесов, но не стал уточнять, откуда взял эту информацию. Ранее он неоднократно обвинял в поджоге лесов критиковавшие его НКО, передают зарубежные СМИ.

Он назвал актера "крутым малым", который дает деньги, примерно 500 тысяч долларов, чтобы сжечь Амазонию. Болсонару не уточнил, на чем основываются его обвинения.

В свою очередь Ди Каприо отверг обвинения бразильского президента, заявив, что он действительно выделял деньги организациям, оказавшимся под ударом обвинений Болсонару, но поджогов они не устраивали.

Что не сделаешь ради женского футбола

В Бухаресте состоялось заседание руководителей всех Федераций, входящих в УЕФА. В ходе обсуждения организационных и профессиональных вопросов, президент Федерации футбола Молдовы (ФФМ) Леонид Олейниченко предложил реформировать формат проведения европейских турниров для женских сборных. Например, сделать их по образу и подобию Лиги Наций УЕФА, сообщается на сайте Федерации. В ФФМ такую идею поддержали, а в УЕФА пообещали ее проанализировать.

Олейниченко уверен, что в рамках такого формата будет достигнута конкурентоспособность команд-участников, повышение интереса к матчам женского футбол, так как в одной группе будут команды одного уровня.

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