13:43 02 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.23
  • USD17.49
  • RUB0.27
  • RON4.02
  • UAH0.73
Поиск
Автобус с 43 туристами перевернулся в Забайкалье

Мир за сутки: чудесное спасение малыша, обвинение Ди Каприо, интерес УЕФА к Молдове

© Photo : telegram-канал «Подъем»
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Самое интересное за ночь (298)
35040
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2839/36/28393638.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20191202/28398314/Poka-vy-spali-chudesnoe-spasenie-malysha-obvinenie-Di-Kaprio-interes-UEFA-k-Moldove.html

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Врачи спасли ребенка беременной пассажирки автобуса в Забайкалье. Супруг женщины Александр Чернявский рассказал о ее состоянии: она на шестом месяце беременности, у нее травма позвоночника. 

Газовая плита
CC0 / Pixabay / piviso
В Бендерах угарным газом отравилась вся семья
"Сказали, что с ребёнком всё хорошо. У жены что-то с позвоночником незначительное, ходить будет", – приводит его слова агентство РИА Новости. Сам Александр Чернявский также был доставлен в то же медучреждение. В момент катастрофы он находился в автобусе вместе с супругой. Сразу после ДТП он помогал остальным пассажирам выбраться из искорёженной машины.

Александр рассказал, что водитель транспортного средства не справился с заносом на мосту, из-за чего и произошла авария.

Автобус сообщением Чита - Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем 1 декабря. В аварии погиб в том числе и водитель, еще 21 пассажир пострадал. Возбуждено уголовное дело.

Нашли крайнего?

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что Ди Каприо спонсировал поджог лесов, но не стал уточнять, откуда взял эту информацию. Ранее он неоднократно обвинял в поджоге лесов критиковавшие его НКО, передают зарубежные СМИ.

Кулак
CC BY-SA 2.0 / Guian Bolisay / Tan Line VOL. Commitment
Избил до смерти: в чем причина семейной трагедии
Он назвал актера "крутым малым", который дает деньги, примерно 500 тысяч долларов, чтобы сжечь Амазонию. Болсонару не уточнил, на чем основываются его обвинения. 

В свою очередь Ди Каприо отверг обвинения бразильского президента, заявив, что он действительно выделял деньги организациям, оказавшимся под ударом обвинений Болсонару, но поджогов они не устраивали.

Что не сделаешь ради женского футбола

В Бухаресте состоялось заседание руководителей всех Федераций, входящих в УЕФА. В ходе обсуждения организационных и профессиональных вопросов, президент Федерации футбола Молдовы (ФФМ) Леонид Олейниченко предложил реформировать формат проведения европейских турниров для женских сборных. Например, сделать их по образу и подобию Лиги Наций УЕФА, сообщается на сайте Федерации. В ФФМ такую идею поддержали, а в УЕФА пообещали ее проанализировать.

Олейниченко уверен, что в рамках такого формата будет достигнута конкурентоспособность команд-участников, повышение интереса к матчам женского футбол, так как в одной группе будут команды одного уровня.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Самое интересное за ночь (298)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Огни гирлянд зажжены - в Кишиневе начались новогодние торжества
Одна ёлка на всех: в Кишиневе начались новогодние торжества
Волшебный миг, огни зажглись и праздник наступил - видео
Волшебный миг, огни зажглись и праздник наступил - видео
Все руководители Прокуратуры Республики Молдова
Все главы Генеральной прокуратуры Молдовы

БОМОНД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться