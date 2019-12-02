Трамп не приветствует слова Макрона о "смерти мозга" НАТО

КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. Президент США Дональд Трамп с раздражением отреагировал на заявления французского коллеги Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Axios.

"Он злится на Макрона уже долгое время", — цитируют журналисты слова источника в американской администрации.

Отмечается, что заявление Макрона не прошло бесследно, отразившись на некогда весьма теплых отношениях двух лидеров.

При этом другой чиновник считает, что высказывания Макрона, наоборот, могут повлиять на то, что Трамп начнет более позитивно выcказываться об альянсе.

В европейских правящих кругах царит тревога по поводу того, что скажет Трамп: в прошлом году он угрожал союзникам выходом из НАТО, а в позапрошлом отказался подтверждать обязательства США по вступлению в войну на стороне других стран-членов блока — из-за того, что они недостаточно вкладывались в оборону.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга". По его словам, в альянсе нет координации по стратегическим решениям между США и другими партнерами. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг позднее заявили, что не разделяют резких оценок французского лидера.

Экспрессивнее всех отреагировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: он призвал Макрона "проверить собственные мозги, потому что такое мог сказать кто-то, кто уже пережил смерть мозга". Власти Франции сочли это оскорблением и вызвали к себе турецкого посла.

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