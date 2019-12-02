Министр вооруженных сил Франции просит США не давить на союзников по НАТО

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. США не должны навязывать союзникам по НАТО вооружение своего производства, заявила министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли в интервью газете Journal du Dimanche.
"Нельзя допустить превращения под давлением Вашингтона пятой статьи Устава НАТО, обязывающей членов альянса придерживаться солидарности, в статью F-35, которая бы их вынудила покупать американские вооружения", – заявила Парли.
При этом она отметила, что у Европы "пока нет военных механизмов, которые бы соответствовали ее экономической и политической мощи".
"НАТО никогда не будет инструментом нашего суверенитета, его должны построить сами европейцы. Суверенная Европа и НАТО должны взаимно укреплять друг друга", – добавила она.
Кроме того, Парли заявила, что обеспечение безопасности в Европе невозможно без поддержания диалога с Россией.
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