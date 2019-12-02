Министр вооруженных сил Франции просит США не давить на союзников по НАТО

Министр вооруженных сил Франции отметила, что НАТО никогда не будет инструментом суверенитета, его должны построить сами европейцы.

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. США не должны навязывать союзникам по НАТО вооружение своего производства, заявила министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли в интервью газете Journal du Dimanche.

"Нельзя допустить превращения под давлением Вашингтона пятой статьи Устава НАТО, обязывающей членов альянса придерживаться солидарности, в статью F-35, которая бы их вынудила покупать американские вооружения", – заявила Парли.

Признавая, что Соединенные Штаты являются важным фактором НАТО, министр подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сам призывает европейские страны взять ответственность за свою безопасность.

При этом она отметила, что у Европы "пока нет военных механизмов, которые бы соответствовали ее экономической и политической мощи".

"НАТО никогда не будет инструментом нашего суверенитета, его должны построить сами европейцы. Суверенная Европа и НАТО должны взаимно укреплять друг друга", – добавила она.

Кроме того, Парли заявила, что обеспечение безопасности в Европе невозможно без поддержания диалога с Россией.

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