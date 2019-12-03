Пока вы спали: вторая идентичность Плахотнюка, НАТО против НАТО, виновник катастрофы

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КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Служба информации безопасности Молдовы (СИБ) уведомила главу республики Игоря Додона, что у экс-председателя Демпартии Влада Плахотнюка была вторая идентичность.

Президент рассказал об этом в эфире телеканала ТВ-8. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться на заседании Высшего совета безопасности. Додон заверил, что он предложит рассекретить вторые имена Плахотнюка, а также еще одного бывшего члена ДПМ.

Очередное заседание Высшего совета безопасности запланировано на среду, 4 декабря.

СК: пилот "Суперджета" виновен в гибели 41 человека

В России назван виновник в крушении самолета Superjet в мае этого года. Согласно сообщению Следственного комитета России, вина за гибель 41 человека возложена на командира лайнера Дениса Евдокимова.

По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево". Дальнейшие действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Кроме того, 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.

НАТО против НАТО: США пригрозили Франции пошлинами

Между двумя странам-членами НАТО пробежал "холодок": США угрожает Франции экономическими санкциями. Как заявил представитель Вашингтона на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, это станет ответом на введение Францией цифрового налога в отношении американских компаний.

Соединенные Штаты могут обложить пошлинами французские товары. Об этом в понедельник заявил представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

В середине июля французский парламент принял закон о налоге на услуги крупнейших цифровых компаний, таких как Amazon, Apple, Facebook и Google. Это решение вызвало сильную критику со стороны США. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в качестве ответной меры может ввести налог на французское вино. При этом в августе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что между Парижем и Вашингтоном достигнуто соглашение: как только будет введен цифровой налог на международном уровне, Франция отменит свой налог для крупнейших цифровых компаний (GAFA).

Сейчас ответ Вашингтона звучит так: рассматривается возможность введения пошлин на 63 вида товаров из Франции общей стоимостью 2,4 миллиарда долларов.

Аналогичные расследования будут проведены в отношении налогов на цифровые услуги Австрии, Италии и Турции, говорится в заявлении Лайтхайзера.

Ранее президент США Дональд Трамп с раздражением отреагировал на заявления французского коллеги Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.