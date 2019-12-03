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Самые посещаемые города мира: азиатские мегаполисы оттеснили конкурентов

CC0 / Pixabay
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20191203/28417953/samye-poseschaemye-goroda-mira-aziatskie-megapolisy-ottesnili-konkurentov.html

Европа имеет лишь одного представителя в топ-5, впечатляющий скачок популярности - у египетского курорта.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Позиция лидера в рейтинге самых посещаемых городов мира по-прежнему у Гонконга, несмотря на волнения, беспорядки и, как следствие, снижение числа гостей. Об этом говорят данные отчета Euromonitor International "Top 100 City Destinations 2019".

Согласно документу, туристы совершат около 1,5 миллиарда поездок в 2019 году.

Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
© Sputnik / Alex McNaughton
Самые фотографируемые города мира
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Рейтинг был рассчитан с использованием данных о прибытиях за неполные 12 месяцев, таким образом роль Гонконга как глобальной столицы путешественников может измениться.

За этим городом следуют Бангкок, Макао и Сингапур.

Лондон, как ожидается, замкнет первую пятерку. Ранее он занимал третье место, но Brexit потенциально приводит к более жестким визовым ограничениям для граждан ЕС.

Самый большой "скачок" в рейтинге может совершить египетская Хургада. Этот город, вошедший в сотню в прошлом году, поднимется с 82 места на 63.

Кроме того, эксперты отмечают уменьшение популярности Барселоны, Милана и Вены и рост спроса на локации в Хорватии, Словении и Швеции.

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