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Совместные учения по поиску и спасению на море. Архивное фото

Совместные учения ВМС России, Ирана и Китая: дата названа

© Sputnik / Vitaliy Ankov
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20191203/28419739/sovmestnye-ucheniya-dvc-russia-iran-china-data-nazvana.html

Флоты трех стран, как сообщил в октябре глава МИД РФ Сергей Лавров, будут отрабатывать взаимодействие в борьбе с террористами и пиратами.

КИШИНЕВ, 3 дек – Sputnik. Совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая пройдут 27 декабря, заявил командующий ВМС армии Ирана Хосейн Ханзади.

"Предстоящие учения под названием "Пояс морской безопасности" пройдут 27 декабря 2019 года", - цитирует его агентство Fars.

Ранее сообщалось о намерении трёх сторон провести совместные военно-морские учения в акватории Индийского океана.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прежде заявлял, что ИРИ и Россия проведут совместные военно-морские учения, они не будут направлены против третьих стран.

В октябре глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия, Иран и Китай готовят совместные морские учения по борьбе с террористами и пиратами.

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