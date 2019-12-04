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Влад Филат

Пока вы спали: ночной визит Филата, упрямый пузырь и новые обвинения Трампу

© Sputnik / Мирослав Ротарь
В мире
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Тема:
Самое интересное за ночь (299)
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КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. Несколько частных молдавских телеканалов показали почти одинаковые видеосюжеты: человек, похожий на экс-премьера Влада Филата, освобожденный накануне из тюрьмы, приехал на дорогом внедорожнике в село Лэпушна Хынчшестского района. Известно, что из этого села родом сам Филат. Репортеры предположили, что экс-премьер навестил своих родителей. 

Игорь Додон
© Sputnik / Rodion Proca
Эксклюзив: реакция Игоря Додона на освобождение Владимира Филата

В 2015 году Филата обвинили в "пассивной коррупции" и "извлечении выгоды из влияния" в деле о банковских нарушениях. В середине октября 2015-го депутаты молдавского парламента проголосовали за лишение политика депутатской неприкосновенности.

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Позже он был осужден на 9 лет заключения в пенитенциаре закрытого типа. Третьего декабря 2020 года магистрат суда столичного сектора Чокана Виктор Рацой утвердил запрос об условном освобождении Филата.

Кстати, в отношении бывшего главы правительства Молдовы возбуждено еще одно дело, которое, как утверждают в правоохранительных органах, имеет прямое отношение к хищениям из банковской системы страны.

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 Триста страниц до импичмента 

Пока президент США Дональд Трамп весьма эмоционально выступал на саммите НАТО в Лондоне, в Вашингтоне в это время опубликовали доклад расследования дела об его (Трампа) импичменте. 

Комитет по разведке Палаты представителей США обвинил главу Белого дома в злоупотреблении властью. 

Документ насчитывает 300 страниц. Кроме того, Трампа назвали первым президентом США, который пытался помешать расследованию по импичменту. Демократы напомнили, что палата представителей в соответствии с разделом 1 Конституции имеет исключительное право на такое расследование.

Политолог, профессор МГУ Андрей Манойло
© Photo: courtesy of Andrey Manoylo
Манойло: для импичмента Трампа должно произойти чудо

Демократы начали процесс импичмента Трампа, заподозрив, что тот задержал военную помощь Украине, требуя в обмен организовать расследование против собственного политического противника Байдена.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его телефонном разговоре с Трампом вопрос предоставления Киеву помощи и обсуждение расследования в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена не были связаны.

Просто физика, никакой магии

Студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны Васим Дауади разгадал физическую головоломку, которую ученые не могли понять на протяжении ста лет. Молодой человек объяснил, почему пузырек воздуха остается неподвижным в вертикальной узкой трубе с жидкостью, а не поднимается наверх, как это происходит при открытии бутылки с минеральной водой.

Выяснилось, что пузырь не прилипает к трубке, как предполагалось ранее, а крайне медленно движется. Это перемещение невозможно разглядеть невооруженным глазом. Кроме того, студент разглядел сверхтонкий слой между пузырьком и жидкостью. Именно его характеристики влияют на то, будет воздух подниматься или нет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

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Самое интересное за ночь (299)


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