Пока вы спали: ночной визит Филата, упрямый пузырь и новые обвинения Трампу

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 4 дек - Sputnik. Несколько частных молдавских телеканалов показали почти одинаковые видеосюжеты: человек, похожий на экс-премьера Влада Филата, освобожденный накануне из тюрьмы, приехал на дорогом внедорожнике в село Лэпушна Хынчшестского района. Известно, что из этого села родом сам Филат. Репортеры предположили, что экс-премьер навестил своих родителей.

В 2015 году Филата обвинили в "пассивной коррупции" и "извлечении выгоды из влияния" в деле о банковских нарушениях. В середине октября 2015-го депутаты молдавского парламента проголосовали за лишение политика депутатской неприкосновенности.

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Позже он был осужден на 9 лет заключения в пенитенциаре закрытого типа. Третьего декабря 2020 года магистрат суда столичного сектора Чокана Виктор Рацой утвердил запрос об условном освобождении Филата.

Кстати, в отношении бывшего главы правительства Молдовы возбуждено еще одно дело, которое, как утверждают в правоохранительных органах, имеет прямое отношение к хищениям из банковской системы страны.

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Триста страниц до импичмента

Пока президент США Дональд Трамп весьма эмоционально выступал на саммите НАТО в Лондоне, в Вашингтоне в это время опубликовали доклад расследования дела об его (Трампа) импичменте.

Комитет по разведке Палаты представителей США обвинил главу Белого дома в злоупотреблении властью.

Документ насчитывает 300 страниц. Кроме того, Трампа назвали первым президентом США, который пытался помешать расследованию по импичменту. Демократы напомнили, что палата представителей в соответствии с разделом 1 Конституции имеет исключительное право на такое расследование.

Демократы начали процесс импичмента Трампа, заподозрив, что тот задержал военную помощь Украине, требуя в обмен организовать расследование против собственного политического противника Байдена.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его телефонном разговоре с Трампом вопрос предоставления Киеву помощи и обсуждение расследования в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена не были связаны.

Просто физика, никакой магии

Студент-бакалавр из Федеральной политехнической школы Лозанны Васим Дауади разгадал физическую головоломку, которую ученые не могли понять на протяжении ста лет. Молодой человек объяснил, почему пузырек воздуха остается неподвижным в вертикальной узкой трубе с жидкостью, а не поднимается наверх, как это происходит при открытии бутылки с минеральной водой.

Выяснилось, что пузырь не прилипает к трубке, как предполагалось ранее, а крайне медленно движется. Это перемещение невозможно разглядеть невооруженным глазом. Кроме того, студент разглядел сверхтонкий слой между пузырьком и жидкостью. Именно его характеристики влияют на то, будет воздух подниматься или нет.

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