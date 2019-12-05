Пока вы спали: новый враг НАТО, изменения в Instagram и победа молдаванок в Румынии

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КИШИНЕВ, 5 дек - Sputnik. Китай можно считать противником Североатлантического альянса, об этом пишет немецкое издание Die Welt.

В статье, правда, уточняется, что не все страны НАТО видят в Поднебесной врага. Например, пишет издание, "в то время как США считают страну врагом, Германия и Франция не разделяют эту позицию, рассматривая лишь те шансы, которые Китай предоставляет как торговая держава".

А опасность со стороны Китая Die Welt видит не в военной сфере, а в экономическом развитии этой страны.

"Германия и Франция недооценивают опасность, исходящую от Пекина, который хочет "купить" политическое влияние в Европе путем инвестиций в ее экономику. Китай успешно работает над распространением своего влияния на мировые океаны. Впоследствии страна может получить контроль над доступом к международным морским путям".

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Говорится в публикации и о главной проблеме НАТО. Опасность для блока идет не извне, а изнутри Альянса.

НАТО угрожает само себе, отмечает издание. А граждане стран-участниц этого военно-политического союза, не считают, что угроза исходит от России или Китая.

"Согласно опросам, большинство людей на Западе более не чувствует угрозы от России, а тем более от Китая, и не желает в период бюджетных трудностей и усиливающих боев за распределение ресурсов инвестировать больше денег в оборону", - подчеркивает автор публикации.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.

Самоцензура в "Инсте"

Instagram начал запрашивать возраст при регистрации новых пользователей. Как говорится в сообщении на сайте соцсети, при синхронизации аккаунта в Instagram со страничкой в Facebook возраст будет определяться в соответствии с настройками последнего.

Отмечается, что по правилам Instagram пользователь должен быть старше 13 лет.

"Уточнение этих данных поможет предотвратить использование приложения несовершеннолетними, обеспечит безопасность и работу приложения, соответствующую возрасту пользователя", — говорится в сообщении.

Знай наших

Молдаванка Катерина Емельянова выиграла конкурс красоты в Бухаресте, завоевав титул "Мисс Румыния".

К этой победе девушка шла практически весь год. В 2018-м она была вице-мисс на этом же конкурсе. Кстати, второе место и в этот раз также досталось молдаванке, - Феличии Урсан. Надо полагать, что и она не остановится на достигнутом. В следующем году СМИ снова будут писать, что молдавские девушки не оставили румынским никаких шансов.

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