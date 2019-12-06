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Пока вы спали: протесты в Париже, ЧП в Румынии и победа молдаванки в России

© Sputnik / Ирина Калашникова
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Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 6 дек - Sputnik. Почти 100 человек во время протестов в Париже задержали французские полицейские вчера вечером. Митингующие выступали против очередной пенсионной реформы, акцию организовали крупнейшие местные профсоюзы.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
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Вскоре пикеты переросли в беспорядки. Протестующие подожгли покрышки, били витрины, бросали в полицию петарды и взрывпакеты, в ответ полиция применила слезоточивый газ.

На протесты в Париже вышли транспортники, медицинские работники, учителя и представители других профессий, которых коснется новая пенсионная реформа. По причине этой реформы они могут лишиться ряда привилегий.

Знай наших

Уроженка Молдовы Елена Кожухарь стала победительницей российского конкурса "Студент года - 2019" в категории лучшей иностранной студентки в России. 

из личного архива Елены Кожухарь
Елена Кожухарь, победительница конкурса "Студент года - 2019" в России

Елена учится в Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова  на третьем курсе факультета менеджмента. Девушка родилась и жила в Кишинева, она окончила лицей "Петру Мовилэ".

Событие в иллюстрациях: девушка из Молдовы стала "Мисс Румыния-2019">>

Как рассказали в Российском центре науки и культуры, победа нашей соотечественницы вполне закономерна. Уже на этапе отбора в РЦНК абитуриентов на предоставляемые Российской Федерацией бюджетные места Елена обнаружила высокие знания профилирующего предмета -  биологии. Ранее абитуриентка неоднократно становилась победителем и призером муниципальных и республиканских олимпиад.  

"Студент года" - российская национальная премия, цель которой - выявить, поддержать и признать заслуги студентов с выдающимися достижениями в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики.

Провалилась по шею в яме

В румынском уезде Долж после дождя в грязи увязла лошадь. Ее вызволяли более 10 человек. Сообщается, что ее хозяин был пьян, он завел животное в часть улицы, где проходят ремонтные работы. Лошадь оказалась по шею в яме. 

Местные жители жалуются, что ситуация на уровне всей коммуны критическая, а работы по ремонту канализационной системы усугубили ситуацию, на дорогах образовались глубокие ямы. 

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