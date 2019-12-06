Небензя: президент США пообещал разобраться с невыдачей виз делегации России

Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Трамп не знал всех деталей ситуации, которая произошла еще в сентябре в Организации Объединенных Наций.

КИШИНЕВ, 6 дек – Sputnik. Президент США Дональд Трамп пообещал постоянному представителю РФ при ООН Василию Небензе разобраться с ситуацией, связанной с невыдачей виз российской делегации в ООН.

В четверг Небензя принял участие во встрече постпредов стран – членов СБ ООН в Вашингтоне.

По его словам, Трамп заявил, что есть искусственные проблемы, которые могут влиять на репутацию и престиж США. Небензя сообщил, что к таким вопросам американский лидер отнес выдачу виз делегациям, которые посещают штаб-квартиру ООН для участия в запланированных мероприятиях.

"Президент, конечно, был не в курсе деталей, обещал разобраться и ситуацию, надеюсь, исправить", – рассказал постпред РИА Новости.

Ранее представители российской делегации в ООН не получили визы для посещения прошедшей в конце сентября в Нью-Йорке 74-й сессии Генассамблеи организации. Среди них – глава Комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и сотрудники МИД РФ, среди которых был также главный переводчик и руководитель аппарата главы МИД Сергей Бутин.

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