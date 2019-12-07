Пока все спали: Чебан в Киеве, трагедия у метро и новые iPhone

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, который произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 7 дек - Sputnik. Генеральный примар (мэр - ред.) Кишинева Ион Чебан встретился с киевским градоначальником Виталием Кличко. Об этом Чебан написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Детально обсудили единую систему администрирования услуг примэрии города. здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и безопасности", - отметил Чебан.

Кишиневский градоначальник подчеркнул, что за всеми проблемами и их решением можно наблюдать в режиме реального времени.

"Договорили, что обменяемся экспертной оценкой по этому вопросу. Также обсудили несколько проектов и программ, которые можем вместе разработать и реализовать", - заключил Чебан.

Трагедия у метро

Три человека, по уточненным данным, погибли, двое пострадали после того, как легковой автомобиль врезался в вестибюль станции "Окружная" МЦК на севере Москвы.

"В результате ДТП пострадало пять человек, из них три человека погибли, два человека травмированы", - сообщили в пресс-службе МЧС России

После случившегося движение транспорта в районе аварии не стали перекрывать.

Новые iPhone

В будущем году Apple может представить сразу пять моделей iPhone нового поколения. Об этом пишет портал Macrumors со ссылкой на отчет аналитика компании TF Securities Минг-Чи Куо.

Ожидается, что американская корпорация выпустит трехкамерный смартфон с диагональю экрана 6,7 дюйма. Еще одна новинка с тремя камерами получит экран размером не более 6,1 дюйма.

Такую же диагональ будет иметь новый гаджет с двумя камерами. Еще один двухкамерный iPhone оснастят экраном с диагональю 5,4 дюйма. Самый маленький из новой линейки - с экраном диагональю не более 4,7 дюйма. Он может получить название iPhone SE2. У смартфона появится более мощный процессор – A13.

Эксперт прогнозирует, что его выход придется на первую половину 2020 года. Остальные четыре модели могут выйти во второй половине будущего года. При этом все новинки будут работать с 5G.

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