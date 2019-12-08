Пока все спали: проблема с каруселью, график поездов и "шесть пальцев" Лободы

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью и утром в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 8 дек - Sputnik. В центре молдавской столицы решили проблему с каруселью, которая вызвала недовольство гостей праздничного городка. Об этом на своей странице в Facebook написал генпримар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

Первоначально возмущение вызвало, что на карусели изображены девушки в бикини.

"Ситуация с каруселью, установленной на площади Великого национального собрания, которая вызвала недовольство, решена. С самого начала говорил ответственным в примэрии, чтобы экономический агент убрал эту карусель. Они предложили внести изменения", - написал Чебан.

Градоначальник отметил, что "мнение граждан всегда важно, поэтому приветствуется любое предложение".

Трагедия в Индии

По меньшей мере 43 человека погибли в воскресенье при пожаре на фабрике в центральной части Нью-Дели. Еще не менее 16 человек госпитализировали с ожогами и с отравлением угарным газом. По словам представителя больницы Кишора Сингха, все они находятся в стабильном состоянии.

Пламя, охватившее территорию порядка 55 квадратных метров, ликвидировано силами 27 пожарных расчетов. Медики продолжают оказывать помощь пострадавшим. Полиция ведет расследование случившегося.

Изменения в графике поездов

РЖД с воскресенья вводят новый график движения на 2019-2020 годы, в котором увеличат количество поездов дальнего следования, в том числе двухэтажных, ускорят 334 состава и добавят электричек, сообщала компания.

РЖД ежегодно вводят новый график движения поездов во второе воскресенье декабря.

Общие размеры движения пассажирских поездов дальнего следования составят 583 пары в 433 сообщениях (в графике движения на 2018/2019 годы – 567 пар в 415 различных сообщениях). Количество поездов категорий "скорый" и "скоростной" увеличится с 358 до 377 и составит 64,7% от общего числа пассажирских поездов, сообщали РЖД.

Международные пассажирские перевозки будут осуществляться в прямом и транзитном сообщениях в 11 стран Европы и Азии (Германию, Францию, Польшу, Австрию, Чехию, Китай, Монголию и другие) по 15 маршрутам, а также в 11 стран СНГ и Балтии (Белоруссия, Украина, Молдавия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Латвия, Литва, Эстония).

Железнодорожными администрациями государств СНГ и дальнего зарубежья назначены 65 пассажирских поездов, в том числе четыре поезда будут находиться на совместном обслуживании с железнодорожными администрациями стран СНГ и дальнего зарубежья.

Споры в сети из-за фото Лободы

Пользователи Сети спорят из-за обложки нового сингла Светланы Лободы, на котором разглядели у нее "шесть пальцев" на ноге.

Кто-то считает, что с ногой все нормально и это просто обман зрения, а кто-то полагает, что такой снимок выложен намеренно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 5 Дек 2019 в 1:48 PST

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK