Пока вы спали: отставание США от России, выходка Джонсона и возвращение Ротару

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КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. США приходится нагонять Россию в разработке гиперзвукового оружия, в дело идет "каждый доллар", заявил на форуме безопасности (Reagan National Defense Forum) в Калифорнии министр обороны США Марк Эспер. Его выступление транслировалось в Facebook.

"Теперь мы играем в догонялки", — отметил глава Пентагона.

По его словам, Москва якобы «разрабатывает различные виды вооружения, в том числе стратегического, нерегулируемого существующим договором СНВ-III», и обладает "возможностями в области ракет средней дальности, каких нет у нас"

Он добавил, что сейчас Вашингтон вкладывает "каждый доллар, который мы физически можем использовать" для того, чтобы достигнуть конкурентного преимущества в сфере гиперзвукового оружия.

Отстали еще в "нулевых"

На самом деле США отстали от России в области гиперзвука ещё в 2000-х годах. Просто тогда американцы не подозревали, что российские исследования в этой области окажутся более результативными, чем их собственные, так прокомментировал заявление главы Пентагона эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

"Они уже тогда были в роли догоняющих, просто не предполагали, что такого рода технологии есть в России", — цитирует Леонкова RT.

Кстати, накануне Форума по национальной обороне имени Рональда Рейгана в Калифорнии организаторы мероприятия — Фонд и Институт имени президента Рональда Рейгана — опубликовали данные исследования общественного мнения американцев. Согласно опросу, 46% представителей семей военнослужащих заявили, что считают Россию союзником США.

Как подчёркивает Леонков, результаты социсследований демонстрируют, что в американской армии «всё-таки есть здравомыслящие люди, которые понимают, что вся эта антироссийская истерия связана с гонкой вооружений", а не с реальными угрозами для США.

Джонсон скучает по двухколесному "другу"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пожаловался, что охрана не дает ему передвигаться на велосипеде. Раньше, когда Джонсон был мэром Лондона, о делал это регулярно. Британский премьер, выступая в эфире телеканала Sky News, вспомнил, по его словам, самый непристойный свой поступок в жизни – езду на велосипеде по тротуарам.

"Иногда я мог вскочить на тротуар, а не слезть с велосипеда. "Я думаю, что это неправильно, и я сожалею об этом. Я решительно порицаю людей, которые ездят по тротуарам", —уточнил Джонсон.

Она это сделала

Певица София Ротару, выступая на фестивале "Песня года", заявила со сцены, что соскучилась по российской публике. Российские поклонники осыпали украинскую артистку десятками букетов. Певица с удовольствием принимала подарки и благодарила слушателей за поддержку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СОФИЯ РОТАРУ | SOFIA ROTARU ❤ (@sofiarotaru_fan) 7 Дек 2019 в 12:50 PST

По словам народного артиста России Николая Баскова, выступление Ротару было успешным, а зрители оказали ей горячий прием и "искупали" ее в любви и цветах. Он выразил мнение, что, несмотря на то что она стала "заложницей тех непростых обстоятельств", сложившихся между Россией и Украиной, нельзя забывать то, что сделала Ротару для российской эстрады.

"Люди как любили, любят, так и будут любить, невзирая на какие-то недоразумения", — приводит его слова "РИА Новости".

В прошлом году София Ротару временно приостановила выступление в России, объяснив это введением на Украине военного положения и нежеланием "провоцировать радикально настроенных граждан страны".

София Ротару родилась в молдавском селе Маршинцы Черновицкой области Украинской ССР 7 августа 1947 года. (ранее эта территория входила в Молдавское княжество, Черновицкая область была образована 7 августа 1940 года после присоединения Бессарабии и Северной Буковины к Украинской ССР).

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