Российские военные вошли в бывшую "столицу" ИГ*

Местным жителям выдали продовольственные наборы. В город также прибыли военные медики, которые готовы оказать помощь всем нуждающимся

ДУШАНБЕ, 9 дек — Sputnik. Российские военнослужащие вошли в сирийский город Ракку, который считается бывшей столицей террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ).

Ракка была захвачена террористами весной 2013 года, а в 2014-м ее провозгласили столицей ИГ. Из-за этого из города бежали более 250 тысяч жителей. В октябре 2019 года в Ракку вошли передовые отряды сирийской армии.

По словам офицера российского Центра по примирению враждующих сторон Владимира Варнавского, военные доставили жителям города гуманитарную помощь, отмечает РИА Новости.

Местным жителям выдали две тысячи продовольственных наборов. В город также прибыли военные медики, которые готовы оказать высококвалифицированную помощь всем нуждающимся.

"Жертвами неизбирательных авиационных и артиллерийских ударов стали тысячи мирных жителей. В городе до сих пор не завершены работы по расчистке завалов, разминированию местности, наблюдается нехватка чистой воды, медикаментов и продовольствия", — отметил Варнавский.

(ИГ*- запрещенная организация во многих странах, включая Россию и Молдову)

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