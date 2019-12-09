Исполком WADA отстранил Россию от Олимпиады

WADA ввело запрет на посещение международных спортивных мероприятий российским госслужащим и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов. у России на обжалование вердикта имеется 21 день.

КИШИНЕВ, 9 дек — Sputnik. Исполком WADA на четыре года лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира.

Также Россия не сможет проводить крупные спортивные международные соревнования и подавать заявки на их проведение. Участвовать в крупных турнирах смогут только "чистые" спортсмены в нейтральном статусе.

Кроме того, сборная страны не сможет выступать на соревнованиях под российским флагом.

Отмечается, что российское антидопинговое агентство лишено статуса соответствия. Исполком WADA единогласно признал РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу.

WADA запретило посещать международные спортивные мероприятия российским госслужащим и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов России.

WADA запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в сентябре текущего года.

Также сообщается, что у российской стороны есть 21 день на апелляцию. После этого решение вступит в силу.

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В конце ноября антидопинговое агентство опубликовало рекомендации в отношении российских спортсменов по делу о "российском допинге".

Согласно документу, на ближайшие четыре года Россию хотели оставить без флага и гимна на всех международных стартах. Отмечалось, что все крупные соревнования, которые должны были проходить на территории РФ, планируется перенести в другие страны.

WADA инициировало расследование после зимних Олимпийских игр в Сочи, на которых российские спортсмены завоевали 33 медали, из них 13 были золотые.

Предполагалось, что спортсмены употребляли допинг. По итогам расследования на летние Олимпийские игры-2016 года в Рио-де-Жанейро россияне поехали в усеченном составе. От соревнований были отстранены самые сильные спортсмены.

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