Пока вы спали: итоги переговоров "нормандской четверки" и газ для Молдовы

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik. Переговоры лидеров "нормандской четверки" - России, Украины, Франции и Германии – завершились в Париже в ночь на вторник принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации на Донбассе.

Очень полезная встреча

Участники встречи выразили приверженность полному выполнению режима прекращения огня на востоке Украины до конца 2019 года и отмечают, что разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе предполагается к концу марта 2020 года.

Президент России Владимир Путин по итогам заседания заявил о безальтернативности выполнения Минских соглашений.

"Мы для этого и собираемся, чтобы выйти на общее понимание, на единый стандарт в юридической технике так называемой. Но я согласен и в том, что никакой другой альтернативы, кроме Минских соглашений, нет, и нужно делать всё, для того чтобы они были полностью реализованы", — сказал российский лидер.

Путин назвал "очень полезной" встречу в Париже и подчеркнул, что Россия будет делать все, чтобы внести посильный вклад в работу по урегулированию ситуации в Донбассе.

Отвечая на вопрос о возможном потеплении в отношениях между РФ и Украиной, Путин сказал: "Есть ли потепление какое-то? Я думаю, что да. Во-первых, уже произошел обмен удерживаемыми лицами, это же состоялось. Мы добились развода сил в трех точках, это состоялось. Мы встретились сейчас в "нормандском формате" и обсудили очень важный широкий круг вопросов и по многим из них достигли прогресса. Это состоялось, поэтому все это вместе дает нам основания полагать, что процесс развивается в правильном направлении".

Молдова не замерзнет?

В понедельник состоялось оперативное заседание руководителей подразделений "Молдовагаз", в формате видеоконференции с партнерами из Украины.

Предварительные результаты переговоров утешают: глава "Молдовагаз" Вадим Чебан отметил, что к 31 декабря будут заключены два договора: один о предоставлении услуг по транспортировке газа на территории Республики Молдова, а другой - на территории Украины. Чебан распорядился, чтобы все документы были подготовлены к 12 декабря, и как можно скорее направил их на утверждение в органы управления "Молдовагаз", говорится в сообщении компании.

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Однако, если договоренности с украинскими властями относительно транзита российского природного газа потерпят неудачу, газоснабжение Республики Молдова в обратном потоке через трансбалканский коридор подготовлено. Доступные мощности по транспортировке газа в Болгарии и Румынии будут сокращены.

В случае отсутствия транзита российского газа через Украину готовится обеспечение Молдовы "голубым топливом" реверсным путем по трансбалканскому маршруту, заявил глава управления поставок газа Валентин Тону.

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