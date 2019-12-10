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Пока вы спали: итоги переговоров "нормандской четверки" и газ для Молдовы

© Sputnik / Алексей Никольский
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Самое интересное за ночь (304)
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Sputnik Молдова
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Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik.  Переговоры лидеров "нормандской четверки" - России, Украины, Франции и Германии – завершились в Париже в ночь на вторник принятием совместного коммюнике и договоренностями встретиться через четыре месяца, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации на Донбассе.

© Sputnik / Алексей Никольский
Путин сообщил, что его встреча с Зеленским прошла хорошо

Очень полезная встреча

Участники встречи выразили приверженность полному выполнению режима прекращения огня на востоке Украины до конца 2019 года и отмечают, что разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе предполагается к концу марта 2020 года.

Президент России Владимир Путин по итогам заседания заявил о безальтернативности выполнения Минских соглашений.

"Мы для этого и собираемся, чтобы выйти на общее понимание, на единый стандарт в юридической технике так называемой. Но я согласен и в том, что никакой другой альтернативы, кроме Минских соглашений, нет, и нужно делать всё, для того чтобы они были полностью реализованы", — сказал российский лидер.

Путин назвал "очень полезной" встречу в Париже и подчеркнул, что Россия будет делать все, чтобы внести посильный вклад в работу по урегулированию ситуации в Донбассе.

Отвечая на вопрос о возможном потеплении в отношениях между РФ и Украиной, Путин сказал: "Есть ли потепление какое-то? Я думаю, что да. Во-первых, уже произошел обмен удерживаемыми лицами, это же состоялось. Мы добились развода сил в трех точках, это состоялось. Мы встретились сейчас в "нормандском формате" и обсудили очень важный широкий круг вопросов и по многим из них достигли прогресса. Это состоялось, поэтому все это вместе дает нам основания полагать, что процесс развивается в правильном направлении".

Молдова не замерзнет?

В понедельник состоялось оперативное заседание руководителей подразделений "Молдовагаз", в формате видеоконференции с партнерами из Украины.

Газопровод
© AFP 2019 / SERGEI SUPINSKY
Российский сенатор: Молдова ни в коем случае не останется без газа

Предварительные результаты переговоров утешают: глава "Молдовагаз" Вадим Чебан отметил, что к 31 декабря будут заключены два договора: один о предоставлении услуг по транспортировке газа на территории Республики Молдова, а другой - на территории Украины. Чебан распорядился, чтобы все документы были подготовлены к 12 декабря, и как можно скорее направил их на утверждение в органы управления "Молдовагаз", говорится в сообщении компании.

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Однако, если договоренности с украинскими властями относительно транзита российского природного газа потерпят неудачу, газоснабжение Республики Молдова в обратном потоке через трансбалканский коридор подготовлено. Доступные мощности по транспортировке газа в Болгарии и Румынии будут сокращены.

В случае отсутствия транзита российского газа через Украину готовится обеспечение Молдовы "голубым топливом" реверсным путем по трансбалканскому маршруту, заявил глава управления поставок газа Валентин Тону.

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