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Осло, столица Норвегии

Названа страна с самым высоким качеством жизни

© Sputnik / Константин Чалабов
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Sputnik Молдова
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В докладе ООН также отмечается глобальная тенденция к росту качества жизни. В группу с очень высоким уровнем развития человеческого потенциала вошли 62 страны.

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Рейтинг стран с самым высоким уровнем жизни на основе отчета Организации Объединенных Наций (ООН) опубликовал немецкое издание Bild

Блошиный рынок
© Sputnik / Miroslav Rotari
Молдова заняла 107 место в индексе человеческого развития ООН

В список включены 189 государств. Согласно сообщению, эти страны оценивались по следующим критериям: свобода, образование, безопасность, здоровье и их соответствие экономическому развитию.

В докладе ООН отмечена и глобальная тенденция роста качества жизни. Среди стран с самым высоким уровнем развития человеческого потенциала оказались 62 государства.

Согласно рейтингу, самый высокий уровень жизни в Норвегии. На втором месте — Швейцария, на третьем Ирландия.

Четвертая строчка досталась Германии и Гонконгу. При этом, издание отмечает, что уровень "человеческого развития" в Гонконге ООН оценивал до начала масштабных протестов в стране.

В десятку лучших вошли Австралия, Исландия, Швеция, Сингапур и Нидерланды. 

Самые худшие страны по уровню жизни -  Бурунди, Южный Судан, Чад, ЦАР и Нигер. Одни из последних строчек заняли и страны, в которых военные конфликты — Сирия  на 154 месте, Йемен - на 177.

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