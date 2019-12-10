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Бывший мэр города Москвы Юрий Лужков на презентации книги Россия на перепутье... Дэн Сяопин и старые девы монетаризма (20 июня 2018). Москвa

Скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20191210/28498164/lujkov-mar-moscow-dead-lujkov.html

Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков на 84 году жизни. Это произошло в одной из клиник города Мюнхен.

КИШИНЕВ, 10 дек - Sputnik.  Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в Германии во вторник, он умер во время операции на сердце.

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 в Москве. Он был вторым мэром российской столицы с 6 июня 1992 года Фактически, занимал должность градоначальника на протяжении 18 лет и был уволен осенью 2010 года "в связи с утратой доверия президента России Дмитрия Медведева".

В 2016 году Владимир Путин однако наградил Лужкова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с формулировкой "За активную общественную деятельность". Целых 9 лет (2001-2010 годы) занимал пост сопредседателя Высшего совета партии "Единая Россия", однако покинул его сразу после отставки с поста мэра.

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