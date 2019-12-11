Пока все спали: авария в Кишиневе, Лавров о "Северном потоке-2", награда от Осборна

КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. В среду утром в столичном секторе Буюканы произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в службе InfoTrafic, речь идет о столкновении автомобилей на участке между улицами В.Лупу и К.Стере.
В связи с этим на указанном секторе города образовалась пробка.
Кроме того, в InfoTrafic предупредили, что с 10.00 до 13.30 на площади Великого национального собрания будет проходить протест.
"Таким образом, для обеспечения безопасности дорожного движения, возможно участок бульвара Штефана чел Маре между улицами Митрополита Г.Бэнулеску-Бодони и А.Пушкина будет перекрыт", - сказано в сообщении.
"Северному потоку-2" быть
"Конгресс сейчас буквально обуревает желанием сделать все, чтобы разрушить наши отношения (РФ и США - ред.). Дело, начатое администрацией (экс-президента Барака) Обамы, продолжается. Но мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них. Уверяю вас, что ни "Северный поток-2", ни "Турецкий поток" не остановятся", - сказал Лавров.
Награда от Осборна
Музыкант Оззи Осборн предложил большое вознаграждение за возврат украденной гитары его покойного друга Рэнди Роадса, пишет NME.
Осборн поделился в сети фотографией украденного инструмента (первой гитары Роадса – 963 Harmony Rocket) и написал: "Школой Musoniа, которой заведовала мать Рэнди, Делорес, после его смерти 37 лет назад стала чем-то вроде места поклонения для фанатов со всего мира".
В понедельник, 9 декабря, многие похищенные вещи были обнаружены в одном из мусорных баков в Северном Голливуде, но о судьбе гитары пока нет никакой информации.
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