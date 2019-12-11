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Патрульная полиция. Архивное фото

Пока все спали: авария в Кишиневе, Лавров о "Северном потоке-2", награда от Осборна

© Sputnik / Miroslav Rotari
В мире
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Sputnik Молдова
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Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью и утром в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. В среду утром в столичном секторе Буюканы произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в службе InfoTrafic, речь идет о столкновении автомобилей на участке между улицами В.Лупу и К.Стере.

В связи с этим на указанном секторе города образовалась пробка.

Кроме того, в InfoTrafic предупредили, что с 10.00 до 13.30 на площади Великого национального собрания будет проходить протест.

"Таким образом, для обеспечения безопасности дорожного движения, возможно участок бульвара Штефана чел Маре между улицами Митрополита Г.Бэнулеску-Бодони и А.Пушкина будет перекрыт", - сказано в сообщении.

"Северному потоку-2" быть

Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
© CC0 / MiLaNa19
Зубец: Украина сама привела к тому, чтобы Европа поддержала "Северный поток-2"
Действия конгресса США не остановят ни "Северный поток-2", ни "Турецкий поток", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Вашингтон. 

"Конгресс сейчас буквально обуревает желанием сделать все, чтобы разрушить наши отношения (РФ и США - ред.). Дело, начатое администрацией (экс-президента Барака) Обамы, продолжается. Но мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них. Уверяю вас, что ни "Северный поток-2", ни "Турецкий поток" не остановятся", - сказал Лавров.

Награда от Осборна

Музыкант Оззи Осборн предложил большое вознаграждение за возврат украденной гитары его покойного друга Рэнди Роадса, пишет NME.

Концерт Мари Фредрикссон из шведского поп-музыкального дуэта Roxette (1 июня 2011). Будапешт
© AP Photo / Peter Kollanyi
Оборвалась песня: не стало солистки поп-группы Roxette
Лидер группы Black Sabbath готов заплатить 25 тысяч долларов тому, кто вернет гитару Роадса. Ее и другие вещи исполнителя, погибшего в 1982 в авиакатастрофе в возрасте 25 лет, украли из музыкальной школы Musonia в Северном Голливуде на День Благодарения.

Осборн поделился в сети фотографией украденного инструмента (первой гитары Роадса – 963 Harmony Rocket) и написал: "Школой Musoniа, которой заведовала мать Рэнди, Делорес, после его смерти 37 лет назад стала чем-то вроде места поклонения для фанатов со всего мира".

В понедельник, 9 декабря, многие похищенные вещи были обнаружены в одном из мусорных баков в Северном Голливуде, но о судьбе гитары пока нет никакой информации.

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