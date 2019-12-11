Пока все спали: авария в Кишиневе, Лавров о "Северном потоке-2", награда от Осборна

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью и утром в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 11 дек - Sputnik. В среду утром в столичном секторе Буюканы произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили в службе InfoTrafic, речь идет о столкновении автомобилей на участке между улицами В.Лупу и К.Стере.

В связи с этим на указанном секторе города образовалась пробка.

Кроме того, в InfoTrafic предупредили, что с 10.00 до 13.30 на площади Великого национального собрания будет проходить протест.

"Таким образом, для обеспечения безопасности дорожного движения, возможно участок бульвара Штефана чел Маре между улицами Митрополита Г.Бэнулеску-Бодони и А.Пушкина будет перекрыт", - сказано в сообщении.

"Северному потоку-2" быть

Действия конгресса США не остановят ни "Северный поток-2", ни "Турецкий поток", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Вашингтон.

"Конгресс сейчас буквально обуревает желанием сделать все, чтобы разрушить наши отношения (РФ и США - ред.). Дело, начатое администрацией (экс-президента Барака) Обамы, продолжается. Но мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них. Уверяю вас, что ни "Северный поток-2", ни "Турецкий поток" не остановятся", - сказал Лавров.

Награда от Осборна

Музыкант Оззи Осборн предложил большое вознаграждение за возврат украденной гитары его покойного друга Рэнди Роадса, пишет NME.

Лидер группы Black Sabbath готов заплатить 25 тысяч долларов тому, кто вернет гитару Роадса. Ее и другие вещи исполнителя, погибшего в 1982 в авиакатастрофе в возрасте 25 лет, украли из музыкальной школы Musonia в Северном Голливуде на День Благодарения.

Осборн поделился в сети фотографией украденного инструмента (первой гитары Роадса – 963 Harmony Rocket) и написал: "Школой Musoniа, которой заведовала мать Рэнди, Делорес, после его смерти 37 лет назад стала чем-то вроде места поклонения для фанатов со всего мира".

В понедельник, 9 декабря, многие похищенные вещи были обнаружены в одном из мусорных баков в Северном Голливуде, но о судьбе гитары пока нет никакой информации.

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